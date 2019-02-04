2019-02-04T10:26:51+03:00
Общество

Ростовских подрядчиков через суд обязали снова отремонтировать волгоградские дороги

За четыре гарантийных года образовались трещины, ямы, просадки люков
Екатерина МАЛИНИНА
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Выбоины и трещины подрядчик обязан ликвидировать за свой счет.Выбоины и трещины подрядчик обязан ликвидировать за свой счет.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде вот уже не первый год масштабно ремонтируют улицы. Администрация Волгограда заключает договоры с подрядчиками, в которых прописывает четырехлетний гарантийный срок. Обычно, фирмы в добровольном порядке латают асфальт сразу после замечаний. Но есть и другие случаи. 29 января 2019 года арбитражный суд вынес решение: обязать ростовскую компанию ООО «Волгоградское ДСУ» залатать ямы, трещины и прочие дефекты полотна. До этого чиновники год ждали, когда фирма сделает это добровольно.

Выбоины, просадку люков, трещины в асфальте обнаружила специальная комиссия МУ «Комдорстрой» в марте прошлого года. Подрядчик, который делал улицы в 2014 году, недочеты признал и обещал все устранить. Но забыл.

Теперь ООО «Волгоградское ДСУ» по суду обязано исправить:

- Просадку люков на улицах Дегтярева и Мещерякова, Штеменко;

- На улице Менделеева выбоины площадью 145 квадратных метров, разрушение продольных швов, просадку пяти люков смотровых колодцев;

- На улице Репина и на улице Гончарова просадку люков и выпоры на всем протяжении;

- На местном проезде по проспекту Ленина от ул. Зорге до площади Возрождения просадку люков;

- На улице Новоремесленной просадку люков;

- На улице Голубинской и улице Болонина колеи и разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг люков;

- На улице Коммунистической просадку шести люков, 50 метров продольных трещин и 900 метров поперечных трещин.

Если решения суда не будет исполнено, компанию ждут штрафные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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