Волгоградка завалила квартиру мусором под потолок и устроила пожар в подъезде

"НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА"

В каждом доме есть такие соседи: алкоголики, наркоманы, просто любители послушать громкую музыку. И жильцы чувствуют себя как на пороховой бочке: лишь бы не оставили включенным газ или потушили сигарету перед сном. В доме по улице Чуйкова, 41 самые жуткие предположения обитателей сбылись. Их «нехорошая квартира», точнее 80-летняя бабушка-одуванчик, устроила настоящий пожар, в котором чуть не погибли люди.

Женщина живет в «однушке» на первом этаже уже давно. Но именно в последнее время, видимо в связи с необратимыми старческими процессами, бабушка стала тащить в квартиру весь мусор с округи. И вроде бы какое дело, чем в свободное время занимается пенсионерка. Но вскоре зловонный запах от ее двери стал распространяться по всему подъезду. Особенно, тяжко стало летом, когда наступила 30-градусная жара. Из квартиры поползли черные тараканы и мыши – сразу вереницами: старушка открывала дверь, чтобы проветрить комнаты. Соседи сначала горько шутили – надо покупать противогаз. А потом испугались: постепенно насекомые и грызуны обосновались в подвале и подъезде. Жильцы стали бояться отпускать детей одних – вдруг укусят.

- Жить стало невозможно, - говорит Петр Ефремов, житель дома. - Мы много раз ее просили прибрать в квартире, но она ничего не отвечала. Приезжал ее племянник из Саратова и предлагал ей привести в порядок жилье, но она отказала и ему. Однажды, от квартиры пошел очень зловонный запах, вызвали МЧС и полицию, думали, бабушка умерла. Но когда оперативные службы приехали, она отозвалась, но не открыла, мол, неодета. Психиатрическая экспертиза показала, что она дееспособна. Тогда мы стали писать в различные инстанции. Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, в департамент ЖКХ и ТЭК Волгограда, Администрацию города Волгограда. Но везде один ответ: помочь не можем, частная собственность, разъяснительные беседы проведем.

Жильцов эвакуировали по пожарной лестнице.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

"ПОЖАР"

Но беседы не возымели никакого действия. 29 января вечером «нехорошая квартира» загорелась. Старушка в это время была дома. Старая мебель, коробки, упаковки, шелуха от семечек вспыхнули моментально, а потом стало чадить то, что сгнило.

- Дыма была очень много, - вспоминает волгорадец. - Многих жильцов, в том числе и детей, эвакуировали по пожарной лестнице. Хорошо, что МЧС приехали быстро, иначе бы огонь перекинулся и на остальные квартиры. Троих соседей отвезли в больницу – надышались дымом. Бабушка пока в больнице – получила травму через несколько дней после пожара. Но мы с ужасом ждем, что она вернется и продолжит тащить хлам в свои сгоревшие квадратные метры.

Петр Ефремов вместе с еще одним жильцом Александром Белявским написали исковое заявление в суд с требованием выселить бабушку из квартиры. Его собираются передать в канцелярию в ближайшее время. Жильцы надеются, что до решения суда никаких ЧП из-за нехорошей квартиры больше не произойдет. Старушка вряд ли изменит своим привычкам в 80 лет.

Кстати

Действия жильцов правильные. Повлиять на владельцев подобных квартир можно только жалобами либо через суд. Хотя даже это не всегда спасает.

- Если на владельцев муниципальных квартир есть способы воздействия, то отобрать квадратные метры у хозяина частного жилья нельзя по закону, - говорит руководитель регионального Центра содействия развитию общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева. - Что можно сделать? Написать жалобу участковому, который периодически будет ходить к маргиналам и беседовать с ними о соблюдении закона. Также можно пожаловаться в жилинспекцию, которая имеет право проверять не только УК, но и владельцев частных квартир. Также возможно и подать в суд. Правда, не все исполняют его решения.