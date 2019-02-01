2019-02-01T16:54:41+03:00
Общество

Обход вокруг Волгограда начнут строить в 2019-м

Первым делом возведут мост через Волго-Донской канал
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Объездная дорога протянется на 70 километров.Объездная дорога протянется на 70 километров.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В ближайшие пять лет - до 2024 года - в Волгоградской области намерены реализовать более 240 проектов в дорожно-транспортной сфере на общую сумму свыше 108 миллиардов рублей. Эти грандиозные планы сегодня, 1 февраля, губернатор региона как раз обсуждал с руководством Федерального дорожного агентства Минтранса РФ и начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В числе стратегических - объездная дорога вокруг Волгограда и завершение мостового комплекса через Волгу.

ОБХОД НАЧНУТ С ЮГА

Объездная дорога будет протяженностью 71,4 километра. Она протянется через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в районе поселка Ерзовка.

Трасса будет четырехполосной и иметь электроосвещение на всем протяжении. По ней пойдет весь транзитный транспорт, а значит, разгрузится Вторая Продольная в Волгограде.

В проекте этой дороги предусмотрено возведение семи новых транспортных развязок, 25 мостов и путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал. С него и начнут.

- Строительство Обхода мы разделим на три этапа, и каждый из них будет сдаваться самостоятельно, постепенно снижая нагрузку на городские дороги, - поясняет начальник ФКУ Упрдор Москва – Волгоград Юрий Сорокин (именно они будут воплощать проект в жизнь). - Первый этап начнется со строительства нового моста длиной в 540 метров через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе, чтобы разгрузить там проблемный путепровод. Проектирование этого этапа планируем завершить уже весной этого года - на полгода раньше изначально намеченного срока. Если в марте Росавтодор одобрит эти проектные решения, то уже в 2019 году мы приступим к строительству.

Новый мост разгрузит заторы в Красноармейском районе.

Новый мост разгрузит заторы в Красноармейском районе.

- Проектные решение второго и третьего этапов планируем завершить в мае и октябре 2020 года соответственно, - уточняет Юрий Сорокин.

Кстати, для ускорения процесса и максимальной согласованности всех задействованных структур в Волгограде создан проектный офис. В его состав вошли представители Росавтодора, ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, администрации Волгограда, а также областного Комитета транспорта и дорожного хозяйства.

Правда, волгоградцы переживают, что новая трасса лишит их гектаров лесных насаждений, а заодно и прудов с родниками, которые встанут на пути Объездной дороги. Кроме того, дорога лежит через Мемориальный комплекс "Лысая гора", из-за чего в 2017-м уже разгорелись жаркие споры между жителями, историками и властями.

ПОСЕЛОК МАКСИМА ГОРЬКОГО БУДУТ ОБЪЕЗЖАТЬ

И это еще не все грандиозные планы по дорогам в регионе. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, в 2019-м продолжится реконструкция дороги Р-22 «Каспий». На очереди участок - с 903 по 922 километры. Еще 19 километров трассы получит цементобетонное дорожное покрытие - более долговечное и современное.

Еще один важный проект: отрезок с 11 по 24-й километр автодороги А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский. Речь идет о строительстве новой дороги в обход поселка Максим Горький.

Также на совещания обсудили вопросы возведения третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу. Обещают, что движение по второму комплексу в полном объеме запустят уже в этом году.

СКАЗАНО

Виктор Колесников, ветеран дорожной отрасли Волгоградской области:

О необходимости объездной вокруг Волгограда говорили очень давно, но именно сейчас она становится реальностью. Это говорит о слаженной работе губернатора и федерального центра.

Эта дорога, во-первых, позволит разгрузить от грузового транзитного транспорта Вторую Продольную; снять нагрузку на дорогах в Красноармейском районе, которые работает на пике своей пропускной способности. Во-вторых, это дает импульс для социально-экономического роста. Это вложение не просто в экономику сегодняшнего, завтрашнего дня, а эти вложения дадут серьезную экономическую отдачу в будущем. Это проект для наших будущих поколений.

СПРАВКА

Обход Волгограда пройдет по территории Городищенского и Светлоярского районов, и соединит несколько транзитных магистралей: Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Все они входят в состав евразийских маршрутов, обеспечивая не только межрегиональное, но и международное автомобильное сообщение. При развитии необходимой дорожной инфраструктуры Волгоград очень скоро сможет стать одним из крупнейших транспортно-логистических центров России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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