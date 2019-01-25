2019-02-01T14:23:09+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона 11.02.2019г. объекта недвижимости, составляющего лот №2, расположенного по адресу: Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, д. 62, опубликованное 14.11.18
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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 11.02.2019г. объекта недвижимости, составляющего лот №2, расположенного по адресу: Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, д. 62, опубликованное на сайте https://www.volgograd.kp.ru/ 14.11.2018г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот №2:

Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: 608,4 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, Подвал №3, расположенное по адресу: Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Ленинская, д. 62, кадастровый номер 34:06:250010:2345.

Начальная цена Объекта – 3 017 289 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта – 2 011 526 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 201 152 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 100 576 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 201 152 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта, заключенных сроком менее чем на 1 год: Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды 10,6 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 220,63 кв.м., расположенных на 1 этаже и 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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