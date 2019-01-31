После сообщений о минировании школы и больницы Волгограда возобновили работу

Первыми в четверг, 31 января, тревожное сообщение о минировании здания получили в 49-й школе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Дети покинули классы и добрались до соседней школы №5, чтобы не мерзнуть на морозе. Но и там на электронной почте нашли «страшилку». Так что пришлось ждать на улице, пока не завершится проверка, ученикам уже двух школ. А после сообщения посыпались одно за другим. Накануне волна массовых ложных сообщений о минировании прокатилась по Дальнему Востоку, Сибири, соседним Астраханской и Ростовской областям. Ни одного взрывного устройства не нашли. Но все же волгоградские силовики и спасатели выезжали на каждое сообщение и полностью обследовали здания. В авральном режиме работали полицейские, Росгвардия, сотрудники ФСБ и МЧС. Школы, больницы и поликлиники, которые получили сообщения об угрозе терактов уже возобновили работу.

«Приключения» пришлось пережить ученикам волгоградских школ №3, №5, №6, №35, №37, №49, №55, №81, №83, №84, лицеев №9 и №11. Эвакуировали и учеников нескольких школ в Волжском. Также проверку прошли здания бизнес-центров «Премьер Билдинг» и «Волгоград Сити». Пришлось поволноваться даже депутатам гордумы, которых сообщения об угрозах тоже не миновали. Но из здания на время проверки они даже не выходили.

Вслед за школами и лицеями эвакуировали поликлиники и больницы №1, №3, №7, №12, №15, №25 и другие. Часть поликлиник перенесли приемы пациентов на другое время. Больных в стационарах переводили на время в соседние помещения. А для тех, кто решил отправиться домой, к больницам подогнали транспорт.

- В больнице № 15 «Каустик» было эвакуировано около 250 человек, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве. - Для пациентов администрация района предоставила четыре автобуса. Организация эвакуации прошла слаженно. В настоящее время проверочные мероприятия завершены, больница работает в штатном режиме.

Эвакуация учеников школ и пациентов больниц прошла без паники.Фото: Семен ШПАК

Все прошло спокойно, без паники и происшествий. Все вернулись к нормальной работе. Хотя волгоградцы пережили немало неприятных минут. Особенно, когда один за другим начали закрывать торговые центры.

В начале второго дня эвакуировали персонал и посетителей ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда. Здание оцепили, на месте работали пожарные расчеты. А прохожих пугала леденящая кровь сирена пожарной тревоги. Второй раз за сутки эвакуировали ТРЦ «Семь Звезд», где накануне прошли плановые учения МЧС. Пришлось на время прервать работу «Европе Сити Молл» и «Парк Хаусу».

Волгоградцы обсуждают происходящее и делятся сотнями фото в соцсетях: «Страшно и жутковато». Но большинство все же были уверены в том, что тревога учебная. Поэтому кто-то вылетал на улицу даже без верхней одежды, а кто-то шел на выход весьма неторопливо. Больше всего переживали те, кому не удалось затариться продуктами.

Как сообщили «КП-Волгоград», на данный момент ни одно из сообщений не нашло подтверждения. Проверки все еще продолжаются. Но, похоже, что все идет по одному и тому же сценарию.