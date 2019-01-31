«Сдохни, гнида, за тебя хоть Центробанк долг закроет»: учительнице днем и ночью угрожают коллекторы

«Здравствуйте, Рита Васильевна*. Это скорая помощь. Ваша мама сдохла. Труп забрать надо твари этой. Там аж голова разложилась. Воняет, тухнет лежит. Приезжайте, заберите. Сможете в течение получаса? А то мы ее просто на помойку выбросим», - вежливым голосом сообщают на том конце провода.

Это не злая шутка, не глупый развод. От таких звонков вышибал у 41-летней волгоградки Риты Акимовой* - педагога школы-интерната - уже ноги подкашиваются. А выхода нет.

«В ВАШЕЙ ЖИЗНИ БУДЕТ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО»

- Меня зовут Алексей Викторович. У вас задолженность. Готовы решить этот вопрос в ближайшие часы? Нет? Тогда с сегодняшнего дня в вашей жизни будет много нового и интересного, - спокойным и даже немного довольным тоном заявляет мужчина.

Этот звонок раздался 25 января. Рита до сих пор со слезами вспоминает день, когда ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. В долги женщина влезла не по своей воле - спасала от коллекторов пожилых родителей.

- Они заняли 100 тысяч у знакомой, срочно нужны были деньги. Но у приятельницы возникли свои проблемы, пришлось отдавать в срочном порядке. Суммы такой не было, и весной 2018-го родители пошли в микрозаймы. Я об этом ничего не знала. Всего обратились в шесть офисов, им дали по 15 тысяч в каждом. Но платить по счетам не смогли - проценты огромные. Стали звонить коллекторы, угрожать. До меня они добрались летом. Я очень испугалась за близких. Решила взять удар на себя, - объясняет женщина причины, которые привели ее в долговую яму.

Потребительский кредит волгоградке нигде не давали: мать-одиночка, зарплата всего 20 тысяч. Пришлось обращаться все в те же микрозаймы, где дают безотказно. Сумма родительского долга на тот момент была 160 тысяч. Чтобы покрыть ее, Рита Васильевна заключила договоры с семью офисами.

- Сначала я все это пыталась платить, но каждый месяц вся зарплата уходила только на проценты. Иногда даже не хватало, - продолжает волгоградка.

До зимы женщина тянула этот груз, даже закрыла два договора, но дошло до того, что денег не оставалось даже на хлеб. А долг в 200 тысяч никуда не делся.

- Я узнала, что за несвоевременную оплату дело передают коллекторам, но те обязаны соблюдать закон и подать в суд, - продолжает Рита Акимова, полагая, что в лес не вывезут - не девяностые же. - И с декабря стала задерживать платежи. На телефон тут же пришло смс, где в гнусной форме меня обещали изнасиловать.

А в конце января вышибалы взялись за нее основательно. И началось обещанное «новое и интересное».

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК

В тот январский день каждые полчаса с одного номера звонили разные мужчины и задавали один и тот же вопрос: «Какие действия вы предпринимаете? Сколько денег нашли? Какая сумма в данный момент на руках?»

При этом разговаривали тошнотворно учтиво и давили на больное. Например, вышибалы называли точные данные родных: имена, даты рождения, телефоны и даже адреса. Сначала успокаивали: им проблемы не нужны, никаких угроз. И если должница, психолог по образованию, сохраняла спокойствие, то коллекторы нервничали: они быстро «переобувались» и грозились навестить пожилую маму, подробно описывая ее смерть и смачно сдабривая все матами. Или выследить сына Риты.

- Затем начались звонки директору, моим коллегам и даже бывшим сотрудникам школы. Просили воздействовать на меня. Звонили на мобильные и рабочие номера. Некоторым знакомым это не нравилось, и они угрожали пожаловаться в полицию на меня. Но я не давала ничьих номеров, они их сами нашли, - рассказывает жертва коллекторов. - При этом я не отказывалась платить, разговаривала культурно. Спасибо, все вокруг вошли в мое положение.

А потом начался беспредел. Когда звонившие поняли - денег им не выбить, их нервишки сдали.

- Сегодня вы долг не закроете, да? Если ты сегодня сдохнешь, это только плюсом будет! За тебя Центробанк закроет этот долг! Ты лучше сдохни, гнида! У тебя срок сегодня, гниль! - раздражается вышибала.

Учительница все записывала для полиции. Есть разговор, где коллектор расписывает, как с помощью кочерги изнасилует супруга и сына директрисы, называя их имена.

НАЙТИ КОНЦЫ НЕВОЗМОЖНО

Долг коллекторам продал один офис, но какой именно - понять сложно. Называть заказчика вышибалы отказывались. Поэтому куда заплатить хоть часть долга, чтобы отстали, Рита не понимала.

- У нас партнеров больше пятидесяти. Я не могу назвать офис. Понахватают долгов в разных, а потом не разберутся! Клиент сам должен свою тыкву включить и сообразить, куда платить. Короче так: как будут бабки, звони. К мусорам не ходи! Я от тебя не отстану. Понятно? - угрожает собеседник.

И обещание свое парни держат. Поставили номера знакомых на автодозвон и буквально терроризируют людей ежеминутными звонками. Даже звонили в отдел образования, требуя уволить учительницу.

- Я жаловалась в службу поддержки этих организаций, мне ответили, что моими долгами занимается «Единое коллекторское агентство», но телефоны, с которых мне звонят, им не принадлежат.

Можно было бы просто добавить номера в черный список. Но женщина до смерти напугана. Непонятно, на что способны звонившие и могут ли свои грязные фантазии воплотить в жизнь.

Акимова написала заявления в полицию и службу судебных приставов. «Комсомолка» просит считать этот материал официальным обращением в правоохранительные органы.

ОФИЦИАЛЬНО

Ответ ГУ МВД по Волгоградской области:

- По заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ. О принятом решении заявитель будет уведомлен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Максим ОСИПКИН, юрист:

- Несмотря на существование Федерального закона «О коллекторах», их деятельность в России фактически остается вне правового поля. Многие люди, столкнувшиеся с ежедневными угрозами в свой адрес, а также в адрес своих родственников или друзей, спрашивают: как можно защитить себя от недобросовестных сотрудников коллекторских агентств? К сожалению, при действующем правовом регулировании коллекторской деятельности реальных шансов нет.

Действительно, закон запрещает коллекторам звонить и требовать возврата долга, например ночью, или угрожать физической расправой. Однако такие запреты их не останавливают, т. к. к ответственности можно привлечь только организацию, в которой работает коллектор, а установить связь между звонившим и коллекторским агентством практически невозможно.

В случае если вы столкнулись с угрозами в свой адрес, единственный выход - это обращаться в полицию. По каждому звонку с угрозами именно полиция обязана проводить проверку, устанавливать личность звонившего и выявлять в его действиях наличие состава преступления.

*имена героев публикации изменены