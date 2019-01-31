Ученики "Кванториума" показали губернатору беспилотное авто и сказали, как сделать дорожное движение безопасным

Только в декабре в Волгоградском ДЮЦе открылся детский технопарк «Кванториум», и спустя месяц губернатор Андрей Бочаров снова пришел посмотреть, как занимаются воспитанники образовательного центра. Вовсе не потому, что оснащение «Кванториума» завораживает любого взрослого, у которых в детстве ничего подобного не было. Сегодня областные власти думают над тем, чтобы расширить сеть таких центров дополнительного образования школьников, чтобы они появились и в других крупных городах области, помимо Волгограда. Прежде чем принять решение о создании других филиалов, Бочаров решил посмотреть, есть ли толк от занятий.

Чтобы вы знали, здесь не кола, а чернила для принтера.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор прошел по аудиториям, где идут занятия по всем шести направлениям. Ребята из Энерджиквантума рассказали Андрею Бочарову о водородном двигателе и ветрогенераторах.

- Это очень перспективно, отметил губернатор. - Мы как раз сейчас ведем переговоры с компанией, которая хотела бы на территории нашей области установить ветрогенераторы.

Ребята показали, как работают беспилотные автомобили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В автоквантуме ребята на карте показывали, насколько интенсивное движение и большое скопление пешеходов на улице Краснознаменской (учитывая, что там много детских учреждений – в одном ДЮЦе занимается 6 тысяч ребят). А светофор на этом участке всего один. Ребята заметили, что для безопасности надо бы добавить светофоров на этой улице. Губернатор сказал, что и сам об этом подумал, а его помощники даже занесли предложение ребят в протокол.

Ребята из автоквантума показывают, где нужен светофор.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Также воспитанники учебного центра рассказали о патриотическом проекте, который готовят к 9 мая. Дети хотят с помощью видеопроектора показать лазерное шоу на стенах ДЮЦа. И показали беспилотный автомобиль собственного изобретения.

Так и химию полюбишь.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Создание современного центра дополнительного образования, такого как Кванториум, дает дополнительные возможности для ребенка, для его развития, открытия его талантов, для его самореализации, - рассказал Андрей Бочаров после посещения «Кванториума». - Они помогают ребенку выбрать себе дальнейший путь в жизни, посмотреть, в чем он хочет себя реализовать. Он не будет болтаться на улице, заниматься непонятно чем. Поэтому наша задача – в течение года посмотреть, как он будет работать, как себя зарекомендует. Мы бы хотели исходя из опыта, который мы тут наработаем, создать такие центры дополнительного образования в других городах области. Второй вопрос – нам необходимо создавать такие центры на базе высших учебных заведений.

К участию в этом проекте областные власти хотят подключить предприятия, которые работают в нашем регионе. Чтобы можно было расширить направления подготовки.

- Конечно, в каждой школе мы такое не построим, здесь очень дорогостоящее оборудование. Поэтому нужны мобильные Кванториумы, чтобы у детей на селе тоже была возможность заниматься. Ну и конечно можно использовать формат видеоконференций по интернету.