Глава Котельниковского района поздравляет ветеранов с годовщиной Победы под Сталинградом

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 76-летием великой Сталинградской победы!

2 февраля 1943 года по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным датам в истории нашей страны. 200 огненных дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, победа в которой имела колоссальное значение для дальнейшего хода всей Второй мировой войны. Натиск врага сдержали дорогой ценой - ценой жизни многих тысяч бойцов. Каждого из них мы помним и чтим. Вечная им слава!

Котельниковская земля щедро полита кровью. Это земля героев. Именно в этих волжских степях завершилась битва за Сталинград на внешнем фронте окружения фашистских войск. Из пяти тысяч отправившихся на фронт котельниковцев около трех тысяч наших земляков остались на полях сражений. Ковали победу, проявляя несгибаемое мужество и стойкость, не только на фронте, но и в тылу. Быть наследниками такой Победы для всех нас высокая честь и еще более высокая ответственность.

Бесконечная благодарность и низкий вам поклон за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за ее свободу. Спасибо всем, кто выжил и может передать память о событиях тех дней нынешним поколениям. Спасибо труженикам тыла и детям военного времени, которые испытали на себе все тяготы и лишения тех огненных дней. Вам - самые теплые слова и самые искренние поздравления.

С праздником вас, дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, неиссякаемых сил, долгих лет жизни, любви и заботы близких, бодрости духа и хорошего настроения! Мира вашему дому, счастья вам и вашим близким, дорогие земляки!

С уважением, Сергей ПОНКРАТОВ, глава администрации Котельниковского муниципального района.