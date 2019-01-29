Как преодолеть страх и заставить деньги работать на себя: получай прибыль, даже когда спишь

«Сберегать» и «инвестировать» – эти слова часто употребляют вместе, но все же у них разное значение. И если треть россиян уже научилась сберегать, то процент инвесторов в стране по-прежнему очень низок. Так как же побороть страх и заставить деньги работать на вас?

НАКОПИ И ИНВЕСТИРУЙ!

Почему инвестирование так важно для каждого из нас? Поясним на простом примере. Если держать деньги дома или на банковском счете, то из-за инфляции они очень быстро обесце­ниваются. Представьте, что вы сберегли 50 рублей, на которые сегодня можете купить литр молока. Просто положив эти деньги в банк и сняв их через пару лет, даже несмотря на процен­ты, вы сможете купить лишь пол-литра молока. Инфляция съела вашу прибыль и обесценила вложение. Чтобы не просто сберечь свои деньги, но и получить реальную прибыль, которая будет выше инфляции, люди по всему миру пользуются услугами профессионалов по правильному размещению накоплений граждан.

Инфляция обладает фантастической способностью обесценивать ваш капитал.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ?

Тот, кто научился сохранять деньги, может в любой момент стать инвестором. Инвестиции – это вложение ваших сбережений в различные финансовые инструменты на различные по длительности периоды. Прибыль от таких вложений гораздо выше, чем процент в банках. Доходы от правильно сделанных вложений перекроют инфляцию и создадут дополнительный источник регулярного за­работка. А новые источники постоянного дохода – это «неожиданная» поездка на море, новый телефон или любая другая покупка, которая не ударит по вашему основному бюджету.

КАК СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ УЖЕ СЕГОДНЯ?

Какие инвестиции подойдут конкретно вам, зависит от того, на какой срок вы вкладываете деньги, какие цели преследуете и с какой суммы начинаете. В нашей компании для вас подберут наиболее выгодные условия размещения ваших сбережений. Для этого вам не нужно тратить много времени, достаточно лишь воспользоваться услугами по размещению личных сбережений в Кредитном Потребительском Кооперативе «Станичник».

Наши специалисты помогут разместить средства с максимальной выгодой для вас.

ПОЧЕМУ МЫ?

Кредитный Потребительский Кооператив «Станичник» – это надежность, проверенная временем. Наша компания на рын­ке уже более 20 лет. Наш опыт говорит все за нас. Вместе со всей страной мы пережили два финансовых кризиса и даже в те трудные времена приносили своим инвесторам гарантиро­ванную прибыль точно в срок!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Все просто! Вы размещаете свои сбережения на выгодных для вас условиях, а наша команда специалистов в свою очередь, правильно распределяя средства и аккумулируя их на финансовом рынке займов с еще большей выгодой, приносит инвестору:

- чистую прибыль;

- выплаты точно в срок;

- высокий процент инвестиций;

- гарантированную сохранность ваших средств;

- лояльные условия размещения денежных средств инвестора.

Кредитный Потребительский Кооператив (КПК) «Станичник» находится по адресу:

г. Волгоград, ул. им. Маршала Еременко, 142а. Работаем с понедельника по пятницу

с 8.30 до 17.30, в субботу с 10.00 до 14.00.

Телефоны: 8-800-600-59-35 или +7 (8442)71-23-90.

www.kpkstanichnik.ru

Оставьте свою заявку на сайте stanichnik34.ru, и с вами свяжется наш менеджер.

Реклама.