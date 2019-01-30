2019-01-30T17:50:13+03:00
Происшествия

Мэра города Камызяк и главу Камызякского района поймали на взятках

Деньги, якобы, чиновники получали от местных бизнесменов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Васильева (слева) и Сухорукова (справа) задержали в один день.Васильева (слева) и Сухорукова (справа) задержали в один день.
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В Астраханской области, похоже, разгорается коррупционный скандал. Сегодня, 30 января, правоохранители задержали сразу двух высокопоставленных чиновников - мэра города Камызяка Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Владимира Сухорукова. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в правоохранительных органах региона. Прокомментировав лишь то, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По слухам, чиновников поймали на крупной взятке, которую они получили от местных предпринимателей.

- Чиновников задержали сотрудники ФСБ, в ближайшее время их доставят в следственное управление по Астраханской области, - приводит ТАСС слова своего источника.

И вот уже опять актуальна старая шутка известной своим искрометным юмором камызякской команды КВН: «Есть в Камызяке черная икра, но не так прям у всех там есть, а у мэра конкретно есть. И каждый год на Дне города Камызяк собирается смотреть, как он ее будет есть».

Удивительное совпадение, что буквально на днях в Астраханской области приступил к работе новый руководитель Следственного комитета. И сразу такие события...

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Васильев до назначения мэром города Камызяк (в 2013 году) был исполнительным директором ООО «Астраханькомплект», депутатом райсовета. Сын известного в городе хирурга.

Василий Сухоруков - глава Камызякского района Астраханской области с 2014 года. Начинал карьеру ветеринарным фельдшером, доработался до должности начальника отрасли животноводства. Был директором ООО «Надежда-2». Несколько раз избирался депутатом Думы Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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