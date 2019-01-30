Мэр Волгограда попросил прощения у жителей: «Занимаясь мусором, немного запустили вывоз снега»

Не то чтобы Виталию Лихачеву нравилось начинать свой рабочий день с объезда мусорных площадок, но сегодня это главная проблема нашего миллионного города, а значит, присутствие мэра необходимо. Вместе с регоператором и своими заместителями глава города проверяет контейнерные площадки, которые превратились в свалки. 30 января он посмотрел, что творится с мусором в Краснооктябрьском районе.

МИМО БАКА

Возле дома 16 на улице Нестерова контейнерная площадка в порядке. Баки уже полные, но вокруг все чисто. Видно, что мусоровоз работал здесь вчера или максимум позавчера. Пока ждем мэра, наблюдаем за жителями. Из подъезда выходит девушка в шубе, кончиками пальцев держа мусорный пакет. Подходит к контейнерной площадке, но не отправляет свой мешок в бак, а ставит рядом на землю. Садится в машину и уезжает.

Уже позже глава Краснооктябрьского района Иван Дронов озвучит явную проблему – жители брезгуют открывать крышки мусорных баков. Даже несмотря на то, что пока еще всё новое и не грязное. Что будет с крышками через пару месяцев? Скорее всего, делать ежедневную уборку придется дворникам управляющих компаний. Если регоператор будет им за это платить. Пока брошенный жительницей дома пакет подошел убирать работник УК – чтобы не портил картину перед приездом мэра.

Особенно разглядывать чистую площадку Лихачев и не захотел.

- Что вы мне это показываете? Давайте посмотрим, где не вывозят еще, - говорит мэр, выходя из служебного авто. Далеко идти не пришлось – в соседнем дворе мусор в этом году не вывозили, кажется, ни разу, что тут же подтвердили местные жители.

- Мы надеялись, что будет лучше. Почему вы так плохо работаете? - спрашивают женщины.

30 января. Регоператор надеется расчистить оставшиеся свалки во дворах за два дня.

- Теперь будем каждый день вывозить, - обещает за регоператора мэр.

Такая картина на улице Зорге 30 января. Регоператор работает в нашем городе уже месяц.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сегодня графики вывоза мусора готовы на 95%. Осталось их слегка откорректировать, отшлифовать. У нас время есть – еще два дня. Для себя мы понимаем, что вывоз любой контейнерной площадки должен быть не реже одного раза в сутки. В течение недели мы обещаем кардинально исправить ситуацию и навести порядок в частном секторе, - говорит представитель компании ООО «Управление отходами – Волгоград».

МУСОР БУДУТ СОРТИРОВАТЬ САМИ ЖИТЕЛИ

На то, что за оставшиеся два дня регоператор окончательно отладит работу, надеется и мэр. Конечно, у Виталия Лихачева полно других забот, кроме как постоянно решать проблемы частной компании. Сегодня мэру даже пришлось просить прощения у жителей.

- Ситуация, конечно, изменилась. Три недели отработала наша муниципальная техника на зачистке и вывозе мусора. Это дало определенный толчок. Пришли все контейнеры, которые должны были быть выставлены на площадках. Подтянулся регоператор в плане машин – техника пришла тоже вся. Логисктика до сих пор до конца не отработана. Даже сегодня мы видели, что выявляются до сих пор новые площадки. Это в частном секторе, в многоквартирных домах ситуация отлажена. Более-менее, в 95% случаях в здесь вывоз мусора идет по графику. Свою технику мы уже сняли, региональный оператор работает собственными силами. Потому что у нас есть много других обязанностей, в том числе вывоз снега из города. Здесь прощу прощения у жителей, что занимаясь мусором, немножко запустили эту работу, но сегодня ее наверстаем. Ну и у регионального оператора есть срок до 1 февраля – мы договаривались, что к этому времени все свалки будут зачищены, и по всей маршрутной карте машины будут выходить.

Кстати, извиниться перед жителями Лихачев предложил и компании «Управление отходами», но ее представители пожелали сначала отладить работу, а потом уже просить прощения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/689112" frameborder="0"></iframe> Мэр Виталий Лихачев просит прощения у жителей Волгограда.Екатерина СИМОХИНА

Виталий Лихачев: "А потом, когда мы вывезем елки, жители начнут выбрасывать сюда старые диваны".Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, что за плохую работу по вывозу мусора регоператора накажут – жителям сделают перерасчет, и за такую услугу они платить не будут.

В конце года нас ждет еще одно новшество – регоператор планирует установить на площадках баки разного цвета, чтобы жители привыкали сами сортировать мусор. Пока же сортировкой мусора занимаются специалисты на мусоросортировочных станциях. Только потом попадает на полигон.

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