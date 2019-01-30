Виталина Цымбалюк-Романовская и Алексей Ягудин просят спасти щенков из Волгограда

Фото маленьких бездомных щенков из поселка Городище, что под Волгоградом, и рассказ об их незавидной судьбе растрогали сразу двух российских звезд. Сначала репост с просьбой о помощи и поиске дома для семи щенков на своей странице разместил российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Позже история оставшихся без мамы малышей попалась на глаза и экс-супруге актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Она опубликовала трогательный пост на своей странице.

- Обычно не делаю репост, но эти щенки из Волгограда очень хорошенькие. #Help Городище, Волгоград. Срочно нужна помощь! – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.

Подписчики поддержали такой порыв: «Доброе дело делаете».

vitalinaromanovskaya Обычно не делаю репост, но эти щенки из Волгограда очень хорошенькие

Сейчас щенкам полтора месяца. Живут они на складе в промзоне поселка Городище. Сначала в помете было десять щенков. Но потом их маму отравили. Три малыша попали под машины. Остальным взялись помогать волонтеры.

- 7 малюток, с большим, храбрым сердцем хотят жить и уже пережили эти ужасные морозы, холодные ночи и смерть мамы, - так описывают малышей зоозащитники. - Вырастут крупными, будут хорошими охранниками и любящими питомцами! Подарите им жизнь!

Времени на то, чтобы пристроить щенков мало. Из-за жалоб жителей на большое количество собак в районе, их собираются убрать. Поэтому помощь звезд оказалась очень кстати.

alexei.yagudin СРОЧНО НУЖЕН ДОМ ЩЕНКАМ!

- Обращения есть и немало, но большинство из других регионов. Никто не поедет за щенками в Волгоград из Новосибирска, - поделилась с «КП-Волгоград» разместившая крик о помощи Анна Бородина. - Двое малышей уже отправились в Элисту, когда подрастут, будут охранять там предприятие. Нашел новый дом еще один щенок. Двоих - девочку и мальчика - должны забрать в Иловлю.

Нужны любящие хозяева еще для двух девочек. Пристроить их нужно до 2 февраля.

Если вам нужен верный друг и вы готовы взять щенка, звоните Анне по телефону +7906-171-00-37.