«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»: Поздравляем всех, кто выстоял и победил в сражении под Сталинградом

Поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Сталинграда, детей Сталинграда и всех тех, кто мужественно выстоял и победил в этом сражении!

В этот день мы вспоминаем всех, кто, не щадя себя, сражался за нашу свободу и счастье. Вечная память всем, кто не вернулся из боя, почет и уважение тем, кто продолжает олицетворять собой величие народного подвига в битве с фашизмом. В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам за их подвиг и самоотверженность. Их мужество и стойкость являются для нас примером героизма и любви к Родине. Коллектив филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области выражает ветеранам глубочайшее почтение и благодарность за победу. Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Напоминаем вам, что с ноября 2018 г. страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» получила новое название - ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории Российской Федерации, их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной. Более подробную информацию о деятельности компании в сфере ОМС вы можете узнать на сайте www.kapmed.ru.

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