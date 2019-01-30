2019-01-30T13:19:54+03:00
Общество

«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»: Поздравляем всех, кто выстоял и победил в сражении под Сталинградом

Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны, защитников Сталинграда, детей Сталинграда и всех тех, кто мужественно выстоял и победил в этом сражении!

В этот день мы вспоминаем всех, кто, не щадя себя, сражался за нашу свободу и счастье. Вечная память всем, кто не вернулся из боя, почет и уважение тем, кто продолжает олицетворять собой величие народного подвига в битве с фашизмом. В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам за их подвиг и самоотверженность. Их мужество и стойкость являются для нас примером героизма и любви к Родине. Коллектив филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области выражает ветеранам глубочайшее почтение и благодарность за победу. Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Напоминаем вам, что с ноября 2018 г. страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» получила новое название - ООО «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ООО «РГС-Медицина», продолжают действовать на всей территории Российской Федерации, их замена на полисы с новым фирменным наименованием страховой медицинской организации не является обязательной. Более подробную информацию о деятельности компании в сфере ОМС вы можете узнать на сайте www.kapmed.ru.

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»!

.

.

ООО "Капитал МС" лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 (без ограничения срока действия). РЕКЛАМА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде судят жителя Мурманска, который торговал «экстази»
Выход из-под санкций компании РУСАЛ - позитивная новость для Волгоградского алюминиевого завода
Под Волгоградом военные расчистили селянам дорогу к колодцам с водой
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана