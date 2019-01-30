Из-за письма о бомбе в Астрахани эвакуировали школы и больницы

В среду, 30 января, в Астраханской области эвакуировали десятки государственных учреждений. Сообщения о «минировании» пришли по электронной почте в десяток школ, а позже - в больницы и администрацию. Школьников, посетителей и персонал из зданий эвакуировали. Проводятся проверки, кинологи ищут взрывные устройства.

- На места, где получили тревожные сообщения, направлены сотрудники правоохранительных органов для проверки информации и принятия мер реагирования, - рассказал «КП-Волгоград» источник в экстренных службах региона.

Астрахань – далеко не первый город, где в январе 2019 года прошла очередная волна сообщений и звонков о «минировании» школ, больниц и торговых центров. Она прокатилась по Дальнему Востоку и Сибири и затронула десятки городов.

Подобная ситуация с повальным «минированием» торговых центров в сентябре и в конце декабря 2017 года охватила и Волгоград, и все большие города страны. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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