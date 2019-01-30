В Музее истории Волго-Донского судоходного канала презентовали документальный фильм режиссера Валентины Сороколетовой

Памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, начались в ФБУ «Администрация «Волго-Дон» в ноябре 2018 года. Именно в эти ноябрьские дни - дни великого контрнаступления - в Музее истории Волго-Донского судоходного канала состоялась презентация документального фильма режиссера Валентины Сороколетовой «Крепкая связь поколений».

Фото предоставлено ВДСК.

Этот фильм в первую очередь посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, которые участвовали в строительстве, а затем и в эксплуатации грандиозного гидротехнического сооружения - Волго-Донского судоходного канала (ВДСК). Именно эти люди стали основоположниками славных традиций Волго-Дона: передавать из поколения в поколение накопленный опыт, знания, отношение к боевым и трудовым заслугам. Ветераны Волго-Дона стали живым воплощением и примером духовно-нравственных идеалов нашей Родины.

Вглядываясь в экран с замиранием сердца, зрители узнавали в героях фильма своих бывших руководителей, коллег, друзей. Многих из них уже нет в живых. Но воспоминания об этих достойных, выдающихся людях продолжают жить в документальных фильмах, книгах, музейных тематических выставках, чтобы новое поколение знало и гордилось теми, кто стоял у истоков.

13 декабря 2018 в Музее истории ВДСК состоялась творческая встреча с ветеранами войны и ВДСК, которые принимали участие в съемках и стали героями этого исторического повествования.

Фото предоставлено ВДСК.

К сожалению, некоторые герои не дожили до того момента, когда смогут увидеть себя на экране, а иные в силу возраста не смогли приехать в музей. Но среди зрителей были их дети и внуки из Волгограда, Волжского, Пятиморска.

- Вот это и есть проявление настоящей, крепкой связи поколений! И это всегда очень отрадно видеть и осознавать, - отметил руководитель ФБУ «Администрация «Волго-Дон» Олег Шахмарданов.

На этом торжества, посвященные 76-летию победоносного окончания Сталинградской битвы, не заканчиваются. В планах - показ документального фильма «Командарм» режиссера Александра Голубкина о генерал-полковнике Михаиле Шумилове, проведение передвижной выставки «Волга. Война. Волго-Дон» в библиотеке

№ 18 Красноармейского района и множество интересных встреч и событий на протяжении всего 2019 года.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны строительства и эксплуатации Волго-Донского судоходного канала, спасибо вам за то, что отстояли город, спасибо за победу и за Волго-Дон - монументальный памятник ваших свершений, который пройдет через века. Ваш бессмертный подвиг всегда будет жить в нашей памяти и наших сердцах. Спасибо за чистое небо, за возможность жить и творить на благо Волгоградской области, на благо великой России!