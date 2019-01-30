Сохранение жизни важно во все времена

В мирное время важнейшей задачей для нашего общества остается сохранение человеческих жизней, обеспечение безопасности при обращении человека с газовым оборудованием, без которого сегодня трудно представить комфортные бытовые условия.

Богатым на трагедии стал ушедший, 2018 год - было зарегистрировано 9 пожаров с детской гибелью, в 5 из которых имела место групповая гибель детей. Главным фактором гибели 10 детей стало их оставление без присмотра на длительное время - время свободного развития пожара, его позднее обнаружение и, соответственно, позднее сообщение в подразделение пожарной охраны.

Для усиления профилактической работы, направленной на предотвращение гибели людей, Волгоградский областной совет ВДПО принял постановление «О приобретении автономных пожарных извещателей и установке их на безвозмездной основе в домовладениях, где проживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, имеющие материальные проблемы, Ленинского, Средне-Ахтубинского, Серафимовичского, Котовского, Камышинского муниципальных районов и города Волгограда».

Со своей инициативой специалисты ВДПО обратились к главам администраций, в органы по делам несовершеннолетних, соцзащиты, опеки и попечительства, к медикам и другим службам. Представители созданной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определились с семьями, в жилых помещениях которых необходимо поставить извещатели. В итоге в сотне домовладений было установлено 267 датчиков ДИП-141, которые работают автономно. Как только в помещении появляется дым, сразу же включается звуковой сигнал тревоги.

Председатель Волгоградского областного отделения ВОО ВДПО Александр Кадочкин прокомментировал: «Главная задача нашего общества - обеспечение пожарной безопасности на территории региона. 2018 год был объявлен годом добровольца, мы как общественная организация не могли пройти мимо беды, пришедшей в дома земляков. Наши мероприятия по обеспечению многодетных семей извещателями прошли в ходе акции «БезОпасное жилье». Наши специалисты не только устанавливали датчики, но и обследовали жилье на соблюдение требований правил пожарной безопасности. По итогам проверок могу сказать, что датчики являются насущной необходимостью, ведь они сразу же будут сигнализировать об опасности и помогут предотвратить беду. Впереди у нашего общества большие цели и много добрых дел. В заключении я искренне желаю, чтобы все беды и происшествия обходили стороной ваши дома».

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие волгоградцы!

Примите самые искренние поздравления с приближающимся праздником победы в Сталинградской битве. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отстоял наше право на жизнь в самых жестоких сражениях ХХ столетия.

Александр Александрович Кадочкин, председатель Волгоградского областного отделения ВОО ВДПО.