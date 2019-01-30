ООО «Газнефтесервис»: храним славные традиции, уверенно смотрим в будущее

Дорогие волгоградцы, дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляем вас со знаменательной датой - годовщиной победы в Сталинградской битве. Чем дальше уходят от нас те огненные годы, когда в Сталинграде решалась судьба всего человечества, тем больше мы осознаём величие подвига нашего народа.

Нам выпала честь жить и работать на этой земле, сохранять и приумножать её славные традиции. И мы считаем своим долгом сделать всё, чтобы наш родной край процветал, чтобы жизнь ветеранов, а также их детей, внуков и правнуков становилась с каждым днём комфортнее и благополучнее.

Низкий поклон ветеранам за мир, за нашу спасённую землю!

Михаил Зенин.

Наше предприятие добывает и подготавливает природный газ и газовый конденсат на установке комплексной подготовки газа на территории Жирновского района. В 2017 году мы завершили реконструкцию производственных мощностей, что позволило начать производство дополнительного продукта - сжиженного углеводородного газа (СПБТ). Наше предприятие активно участвует в реализации программы импортозамещения. И вместе с тем важнейшей составляющей корпоративной и социальной ответственности для нас являются люди: сотрудники, подрядчики, да и все жители территорий, населённых пунктов, где ведёт деятельность наша компания. Значительная часть работников нашего предприятия - местные жители, деды и прадеды многих из них участвовали в Сталинградской битве. Обеспечение их рабочими местами с достойной зарплатой, забота о надлежащих условиях труда, социальные гарантии являются приоритетными в нашей деятельности.

За последние годы коллектив предприятия существенно омолодился, средний возраст работников сегодня составляет 36 лет. Доброй традицией стало сотрудничество с рядом учебных заведений, чьи студенты приходят к нам на практику. Те, кто хорошо себя зарекомендуют, получают приглашение на работу, а вместе с этим перед ними открываются и перспективы карьерного роста.

Предприятие добывает и подготавливает природный газ и газовый конденсат на установке комплексной подготовки газа на территории Жирновского района. Фото: Газнефтесервис

Ещё одним важнейшим направлением нашей деятельности является забота об экологическом благополучии, бережное отношение к окружающей среде. За последние годы наша компания реализовала ряд технических мероприятий, существенно снизивших нагрузку на окружающую среду. Была введена в эксплуатацию новая, более современная и экологичная технология очистки газа. Наши мероприятия по охране окружающей среды позволили повысить надёжность и безопасность эксплуатации производственных объектов. Это является одним из наглядных примеров того, как эффективное управление дает возможность решить сразу несколько задач.

Ну и, конечно же, мы считаем своим долгом вносить вклад в социальное развитие региона. В прошлом году мы вместе с другими ведущими предприятиями Волгоградской области стали партнерами областного футбольного турнира на Кубок «Комсомольской правды» - Волгоград». Спорт воспитывает важнейшие черты характера - выдержку, выносливость, умение работать в команде и чувство ответственности. Именно эти качества мы очень ценим в наших работниках и хотим, чтобы у нас выросла достойная смена.

Михаил Зенин,

гендиректор ООО «Газнефтесервис».

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