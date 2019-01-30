2019-01-30T11:38:42+03:00
Общество

С праздником сталинградской победы

Николай Султанов поздравляет земляков и ветеранов
Поделиться:
Николай Султанов. Фото: архив "КП"Николай Султанов. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, все те, кто отстоял и отстроил наш замечательный город!

В канун празднования 76-й годовщины победы в Сталинградской битве хочу поздравить вас и от всей души сказать искренние слова благодарности за то, что вы сделали для нашего города и всех его жителей, за ваш подвиг и тот великий исторический поворот, который был совершен вашим оружием, вашей смелостью и отвагой, стойкостью и любовью к родной земле на берегах Волги в дни Великой Отечественной войны.

Второе февраля - это знаменательная дата не только для Сталинграда - Волгограда, но и для всей России, и всего мира.

76 лет назад в этот день свершилось великое событие, значимость которого сложно переоценить. Тогда наш город стал тем рубежом, за которым уже не могло быть вражеского ликования и завоевания. Вы не дали противнику переступить черту, повернув его вспять. Сталинградский перелом достался большой ценой. Эти 200 дней стали настоящим испытанием сил, мужества и верности долгу, истинным военным и в первую очередь человеческим подвигом каждого из вас.

Надеюсь, что все ныне живущие будут помнить об этом и уже никогда не позволят повториться тем страшным событиям.

А вам, дорогие защитники, ветераны, дети военного Сталинграда, хочу пожелать прежде всего здоровья, потому что его часто не хватает, благополучия в доме, счастья, радости и всех жизненных благ. Добра вам, мира и заботы родных и близких.

Генеральный директор

ООО фирма «Султан» Николай Султанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
В оскандалившемся топ-менеджере крупного государственного холдинга узнали спонсора онлайн-стрелялок и возможного участника банды кавказцев-вымогателей [видео]
Новости 24
В Волгограде аферистка едва не отняла квартиру у ветерана войны
Астраханцу, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», грозит два года колонии
В Волгограде судят бизнесмена, недоплатившего 70 миллионов рублей налогов
Ехал пьяный и без прав: Волгоградец попался на взятке гаишнику
В Волгограде уборщики снега зарабатывают меньше всех в России
В Волгоградской области 300 жителей поселков остаются без света из-за непогоды
В шести районах Волгоградской области еще сложная обстановка на дорогах из-за метелей
В Волгограде полиция накрыла бордель и задержала сутенершу
Пожар в центре Волгограда: из огня спасатели вывели пять человек
Волгоградцев предупреждают: на прилавках попадается опасная молочная продукция
Волгоградец неудачно покурил и спалил свою машину
В центре Волгограда в ДТП иномарки и маршрутки пострадал ребенок
В Волгоград больше всего едут мигранты из Армении, Азербайджана и Таджикистана