С праздником сталинградской победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда, все те, кто отстоял и отстроил наш замечательный город!

В канун празднования 76-й годовщины победы в Сталинградской битве хочу поздравить вас и от всей души сказать искренние слова благодарности за то, что вы сделали для нашего города и всех его жителей, за ваш подвиг и тот великий исторический поворот, который был совершен вашим оружием, вашей смелостью и отвагой, стойкостью и любовью к родной земле на берегах Волги в дни Великой Отечественной войны.

Второе февраля - это знаменательная дата не только для Сталинграда - Волгограда, но и для всей России, и всего мира.

76 лет назад в этот день свершилось великое событие, значимость которого сложно переоценить. Тогда наш город стал тем рубежом, за которым уже не могло быть вражеского ликования и завоевания. Вы не дали противнику переступить черту, повернув его вспять. Сталинградский перелом достался большой ценой. Эти 200 дней стали настоящим испытанием сил, мужества и верности долгу, истинным военным и в первую очередь человеческим подвигом каждого из вас.

Надеюсь, что все ныне живущие будут помнить об этом и уже никогда не позволят повториться тем страшным событиям.

А вам, дорогие защитники, ветераны, дети военного Сталинграда, хочу пожелать прежде всего здоровья, потому что его часто не хватает, благополучия в доме, счастья, радости и всех жизненных благ. Добра вам, мира и заботы родных и близких.

Генеральный директор

ООО фирма «Султан» Николай Султанов.