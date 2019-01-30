2019-01-30T11:33:51+03:00
Общество

Сталинградская битва - урок мужества и стойкости для будущих поколений

Волгоградские школьники могут бесплатно посетить музеи военной истории города-героя.
Инна ФОМИЧЕВА
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Школьники из Волгограда и области могут бесплатно посетить с экскурсией объекты музея-заповедника «Сталинградская битва».Школьники из Волгограда и области могут бесплатно посетить с экскурсией объекты музея-заповедника «Сталинградская битва».
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Исход битвы на Волге стал переломным моментом Второй мировой войны, определил судьбы народов мира. Именно под Сталинградом народ и армия сумели переломить хребет вермахта. И мы, потомки героев, свято чтим воинский подвиг и невероятное мужество его защитников. Наша главная задача сегодня - сохранить память о тех днях и передать ее последующим поколениям.

Именно для этого банк «Центр-инвест» и музей-заповедник «Сталинградская битва» заключили соглашение о реализации социально-образовательного проекта, направленного на патриотическое воспитание молодежи. Документ был подписан осенью 2014 года, но, учитывая заинтересованность в этом проекте и самые положительные отклики, сотрудничество банка и музея стало постоянным.

Каждый год тысячи школьников из Волгограда и области могут бесплатно посетить с экскурсией музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» - место пленения командующего 6-й полевой немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса, Мемориально-исторический музей и, конечно, главную высоту России - Мамаев курган. Ребята узнают много нового и интересного о героической истории родного края и уже совсем по-другому воспринимают события прошлого.

- В своей работе мы стремимся к долгосрочной прибыли в интересах нынешних и будущих поколений, - подчеркивает директор Волгоградского филиала банка «Центр-Инвест» Павел Матвеев. - С 2006 года банк реализует социально-образовательные проекты с крупнейшими музеями юга России. Благодаря нашей финансовой поддержке бесплатно посетили выставки и экскурсии более 250 тысяч школьников. Мы рады, что школьники города-героя Волгограда также могут принять участие в благотворительном проекте «Патриотическое достояние юга России», увидеть уникальные выставки и посетить интерактивные занятия. Ведь Сталинградская битва - это история мужества и стойкости, которую мы обязаны донести для будущих поколений.

Узнать подробности проекта и записаться на бесплатные экскурсии можно по телефону (8442) 23-67-23.

Дорогие земляки, ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы и труженики тыла!

2 февраля - особый день в календаре не только для волгоградцев, но и для всей страны. В этом году мы отмечаем 76-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто сражался за наше будущее. Вечная память всем, кто не вернулся с полей сражений. Низкий поклон тем, кто дожил до наших дней. Мы все хотим, чтобы вы как можно дольше оставались рядом с нами.

Желаю вам активного долголетия, крепкого здоровья, любви и заботы близких. Пусть дети и внуки радуют вас, а печали обходят стороной.

Низкий поклон вам, победители!

С праздником!

С уважением, Павел МАТВЕЕВ.

Павел Матвеев. Фото: Рустам Шанов

Павел Матвеев. Фото: Рустам Шанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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