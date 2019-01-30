2019-01-30T10:47:17+03:00
Общество

Волшебный водный мир!

«Цирк на воде» представил уникальную красочную программу «Остров сорковищ» с морскими львами и лазерным шоу
Екатерина МАЛИНИНА
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Зрители попадут в волшебных экзотический мир.Зрители попадут в волшебных экзотический мир.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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НА ГРАНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Если бы доктора могли выписывать рецепт для хорошего настроения, то обязательно бы написали бы в нем: «Цирк на воде». Потому что даже самые стойкие и суровые взрослые начинают улыбаться и верить в чудеса после этого представления.

С самого начала удивляет сама сцена: красочный 140 тонный бассейн с десятиметровыми фонтанами, в котором и над которым разворачивается большое действо для маленькой девочки – главной героини шоу. Будут и волшебные принцессы и феи и дикие животные. Все, что может поразить воображение ребенка.

Канатоходцы Чижовы - победители многочисленных цирковых конкурсов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Канатоходцы Чижовы - победители многочисленных цирковых конкурсов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Одними из первых поражают воображение канатоходцы Чижовы - лауреаты Всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2017. Мужчины и женщины совершают удивительные трюки на грани человеческих способностей: шпагаты, прыжки, сальто, танец с веерами и все это на фоне водяной феерии. И вот уже весь зал хором переживает за акробата, которые по наклонному канату поднимается вверх и награждает овациями за успех и силу духа.

Удивляет и силач Дмитрий Надолинский, который вместо традиционных гирь лихо управляется с шестиметровым бревном. Такое даже поднять - нужна недюжинная сила. А он его еще и вокруг шеи лихо вертит и людей как на качелях катает. И невольно вспоминаются былинные русские богатыри – не перевелись они еще в нашей стране.

Силач напомнил русских богатырей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Силач напомнил русских богатырей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

— Для своего номера я беру бревно с лесобазы, когда оно еще «живое». Сначала оно весит около 120-15 килограммов, - делится секретами номера Дмитрий Надолинский. - Потом, правда, высыхает килограммов до 70.

ПОД МИЛОЕ РЫЧАНИЕ МОРСКОГО ЛЬВА ГЕРМАНА

Одним из самых впечатляющих моментов стало лазерное шоу. Под напряженную музыку дирижер светового представления управлял лучами, которые в его руках становились то дверью в запредельный мир, то плоскостью, которая срывается с потолка. У зрителей дух захватывало от такой невероятной красоты. Искусство на грани фантастики. И оно требует от артистов предельной точности и многотонного оборудования. Но все – ради зрителя.

Ну и как в цирке без животных! На «Острове сокровищ» волгоградцы увидели экзотических обитателей: катающуюся на мячике макаку, прогуливающегося в лодке шимпанзе, грозного дикобраза, огромного питона на шее человека и злого крокодила. Дрессировщик «боролся» с хищником в воде, поднимал его на руках. Человек оказался сильнее свирепой рептилии.

Главный царь зверей на представление - морской лев Герман. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главный царь зверей на представление - морской лев Герман.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ну а настоящим королем выступления стал морской лев Герман под руководством Гаянэ Мартиросян. Это очень милое и очень большое животное (около 300 килограммов) показало чудеса эквилибристики – переходил с одной ласты на другую в стойке, вместе со своей напарницей львицей ловил кольца, крутил обручи. Ну а чтобы не казаться уж слишком милым (куда уже милее), он грозно рычал в микрофон! Настоящий царь зверей – морских. Вместе с ним выступала и его сестра Ика, как говорит дрессировщица – «девочка с характером».

- Дрессировать морских львов не сложно – это наиумнейшие животные, - рассказывает о своих питомцах Гаянэ Мартиросян. - Сложно сделать так, что они сами хотели делать трюки и шли на манеж. Ведь за поводок многотонное животное не выведешь и из бассейна не вытащишь.

Снимать «напряжение» после захватывающих номеров зрителям помогали клоуны – их в этом представлении было целых пять. Так что повеселиться можно было от души. Они и купались, и подставляли друг друга и оказывались в самых нелепых ситуациях. Не забыли они и про зрителей, так что волгоградцам пришлось скакать на скакалках и даже стать ведерными музыкантами.

Под впечатлением от увиденного остались и взрослые. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Под впечатлением от увиденного остались и взрослые.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После двух с половиной часов путешествия по «Острову сокровищ» зрители уходили счастливыми, вдохновленными, впечатленными. Им показали волшебный водный мир в разгаре суровой зимы. Чем не чудо?

ИСТОЧНИК KP.RU

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