Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сменил режим работы на очевидно-предвыборный

Январь 2019 года стал временем фактического старта предвыборных кампаний глав регионов Нижнего Поволжья - Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров именно в январе сменил режим работы на очевидно-предвыборный, о чем свидетельствует беглый анализ его служебно-политической активности.

1. Практически весь январь Бочаров провел в режиме прямых, личных встреч с представителями самых разных адресных групп, в том числе проблемных (обманутые дольщики, студенты, ветераны, рабочие промышленных предприятий, главы "низовых" сельских поселений, волонтеры, молодые предприниматели и т.д.). Проблемная повестка некоторых этих адресных групп довольно легко становится источником резонансных информационных шумов, поэтому присоединение к ним - это не только демонстрация губернатором уверенности в своих силах и авторитете, но и элемент политического расчета: эти группы активных избирателей за восемь месяцев до дня голосования лучше иметь в числе своих союзников, чем противников или критиков. Другими словами, январское поведение Бочарова это проявление не только его человеческой отзывчивости и политической уверенности, но и электорального прагматизма. Что, разумеется, является признаком вступления в активную стадию избирательной кампании.

2. Интенсивность административных и политических инициатив Бочарова в январе говорит о том, что он намерен вести напористую, жесткую, наступательную предвыборную кампанию. И, собственно, уже ее ведет. Очевидно, это связано, прежде всего, с отсутствием у Бочарова реальных конкурентов на губернаторских выборах: никто из местных политиков так и не решился до сих пор бросить вызов действующему главе региона. А это значит, что соперничать Бочарову придется, прежде всего, с самим собой - образца 2014-2015 гг., то есть начала первого губернаторского срока. И здесь слабины Бочаров образца 2019 года дать не имеет права, инициативу в оставшиеся до дня выборов время он будет только наращивать и развивать, в соответствии с философией любимого им Боевого Устава ВС РФ.

3. Вопреки слухам, циркулирующим в местной политтусовке о том, что "губернаторская кампания не начнется раньше конца февраля, пока Кремль не даст отмашку своему кандидату", Бочаров свою предвыборную кампанию начал. Чего здесь больше - командирской дерзости бывшего офицера ВДВ, политической интуиции бывшего лидера ОНФ или же точного знания ситуации действующего губернатора, имеющего хорошие "подвязки" в Москве - сказать пока трудно. Несомненно одно: пока местные элиты и политтусовка затаились в ожидании "трех зеленых сигнальных свистков" из столицы, Бочаров уже выстраивает под себя предвыборный ландшафт. Все, кто потом включится в предвыборную кампанию, будет обречен на догоняющий сценарий ее ведения, а догонять - это всегда плохо и почти всегда бесперспективно.

4. Активные январские прямые контакты с населением, непосредственное общение Бочарова с адресными группами потенциальных избирателей позволяют ему уже в ближайшие недели заложить основу содержательного сегмента своей избирательной кампании - предвыборной программы. Можно предположить, что состоять она будет, как минимум, из двух основных частей - уже сформированной и презентованной Бочаровым на различных площадках стратегии развития региона до 2024 года и "народных наказов", большого пакета предложений, который озвучивают в ходе бесед с главой региона дольщики, рабочие, ветераны, студенты и т.д. Бочаров получает возможность уже сегодня развить выигрышную тему "народной программы для народного губернатора", отнимая ее у потенциальных конкурентов от оппозиции, которые все же должны будут когда-то объявиться.

5. В январе, а до этого летом и осенью 2018 года, Бочаров "впрягся" в повестку практически всех резонансных региональных сюжетов - от решения проблемы "Красного Октября" до обманутых дольщиков, мусорного и снежного коллапса. И это также идет ему в зачет. Судя по первой реакции населения, избиратели такое прямое вмешательство губернатора воспринимают позитивно ("не прячется", "требует от других и сам ищет выход"). Думаю, здесь без прагматичного расчета Бочарова тоже не обошлось: чтобы оставаться с избирателями на "одной волне", нельзя соскальзывать в политическую "несознанку", зарываться в информационный окоп, в надежде, что как-нибудь само пронесет. "Командир должен быть впереди, на лихом коне" - так учит бессмертный кинофильм "Чапаев". Похоже, Бочаров это кино не только смотрел внимательно, но и сделал для себя правильные выводы.