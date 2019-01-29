Астраханец покупал жвачки с коноплей для бабушки, а расплачивался биткоинами

Интернет - поистине свалка с информацией, где можно найти все, что угодно. Вот, 28-летний астраханец, например, искал модную одежду, а нашел… жевательные резинки с коноплей. Да-да, представьте, есть оказывается и такой товар. Нашел он «чудо-жвачки» на одном из зарубежных интернет-сайтов. И решил заказать их себе с доставкой на дом вместе с вещами. Правда, последняя посылка до адресата не дошла. Ее перехватили сотрудники астраханской таможни. А затем их коллеги - из управления по контролю за оборотом наркотиков и УФСБ России по Астраханской области нашли и самого заказчика «товара».

- Астраханец занимался перепродажей одежды: заказывал по дешевке на зарубежных сайтах, продавал в Астрахани с накруткой. На одном из сайтов и наткнулся на наркосодержащиеся продукты. Сначала заказал жевательные резинки с тетрагидроканнабинолом (вещество, получаемое из конопли, - примечание автора). Потом прикупил семена конопли, которые планировал перепродать. А в последней посылке были ампулы с жидкостями для электронной сигареты, содержащими гашишное масло, - рассказывает следователь СУ ГУ МВД по Астраханской области Басанг Наранов.

Расплачивался за «эксклюзивный» товар астраханец биткоинами с виртуальной биржи. После чего получал трек-код для отслеживания посылки, которую авиарейсом отправили в Россию с территории одного из европейских государств.

Как рассказали «КП-Волгоград» в астраханской полиции, когда к парню пришли из наркоконтроля, он как раз жевал эти «чудо-жвачки». Оправдывался, мол, заказывал их для бабушки, которая страдает нервным расстройством. Таблетки, говорит, не помогали, а от жевательной резинки ее отпускало на пару часов.

- Доступ к веб-ресурсу, где торгуют запрещенным товаром, был ограничен на территории Российской Федерации, - добавляют в региональном Главке.

Астраханца обвиняют в незаконном перемещении через Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Грозит ему до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.