Как сдать итоговое собеседование по русскому в 9 классе

Уже через две недели около 20 тысяч девятиклассников Волгоградской области впервые пройдут обязательное собеседование по русскому языку. Это не экзамен, а допуск ко всем остальным экзаменам. И главная его цель – понять, насколько школьник владеет русским языком. Начиная с 2019 года без базовых навыков устной речи и «зачета» по собеседованию сдать ГИА в 9 классе не получится. Как будет проходить итоговое собеседование по русскому языку 2019, как к нему подготовиться, какие задания получат школьники и какие минимальные навыки необходимы ребенку для получения «зачета», рассказывают эксперты.

- На собеседовании будут проверять грамотное владение родным русским языком, а это, безусловно, очень пригодится в жизни: при поступлении в вузы, презентации своих проектов, идей и при будущем трудоустройстве, - рассказала «КП-Волгоград» первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики региона Елена Логойдо. - В Волгоградской области к предстоящему нововведению готовы и педагоги, и школьники.

15 МИНУТ, ЧЕТЫРЕ ЗАДАНИЯ

На собеседовании по русскому языку ребятам предстоит выполнить 4 задания. На все про все отводится 15 минут.

Сначала нужно прочитать вслух текст о выдающихся россиянах примерно на 180 слов. Для того, чтобы пробежать его глазами и подготовиться у школьника будет две минуты.

Второе задание - пересказ того же самого текста, при этом в него нужно «вписать» заданную цитату. На подготовку тоже две минуты. Можно составить короткий план, записать даты, имена, удачную мысль.

Третье задание - монолог. Тут уже школьник может выбрать, что ему ближе - описание, рассуждение или рассказ. В первом случае нужно описать что видишь на фото: что это за событие, где и когда оно происходит, кто в нем участвует. Во втором, рассуждать и ответить на вопрос, например, «нужно ли по утрам есть кашу?». Третий вариант - рассказ о событии. На подготовку есть минута.

Четвертое задание – это диалог с преподавателем по теме третьего задания. И тут уже большая роль отводится собеседнику. Кстати, это может любой прошедший обучение педагог, например, по истории, биологии. Его задача – разговорить школьника, создать в аудитории благожелательную атмосферу, располагающую к интересному разговору и размышлениям. У учителя будет и специальная «шпаргалка» с примерными вопросами.

Собеседование будут записывать на диктофон. Максимум можно набрать 19 баллов, чтобы получить «зачет» достаточно 10 баллов. У тех, кто не справился с заданиями с первого раза или не явился на собеседование по уважительной причине, будет еще две попытки - 13 марта и 6 мая.

СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Читайте выразительно, говорите эмоционально

Что делать, чтобы успешно пройти устное собеседование по русскому языку, советует учитель русского языка и литературы Волгоградского педагогического лицея имени Слипченко Людмила Ковалева.

Читайте публицистические тексты - выразительно, с размеренной интонацией, осмысливая их содержание. Обращайте внимание на правильную постановку ударения в словах, при необходимости обращайтесь к орфоэпическому словарю. Тренируйтесь склонять числительные, обозначающие количество и порядок при счете.

При подготовке к пересказу выпишите ключевые слова, которые позволяют вам сохранить микротемы в прочитанном тексте. Во время пересказа забудьте о словах-паразитах, сленге, соблюдайте языковые нормы, определите место для цитаты, опираясь на логику и содержание текста.

Для монолога выберите близкую и понятную вам тему, не забудьте о примерном плане своего ответа. Используйте для тренировки жизненные ситуации. Например, опишите, что видите по дороге в школу или расскажите, как прошел день.

Во время диалога старайтесь, чтобы ваши ответы были развернутыми и эмоциональными. Включайте в ответ часть предложенного вопроса, а попрактиковаться в красноречии можно с друзьями и родителями.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Нужно выспаться и погулять

- Собеседование требует ясной мысли, смекалки и свежих сил, - считает директор научно-методического центра психолого-педагогического сопровождения Полина Кучегашева. - От того, насколько правильно организован режим занятий и отдыха, во многом зависит и успех.

Медики не рекомендуют менять обычный режим дня. Спать надо 8 - 9 часов, это важно!

. Физическая зарядка и правильное питание в период напряженного умственного труда просто необходимы.

Накануне собеседования не сиди до поздней ночи, прогуляйся на свежем воздухе и хорошенько выспись. Не следует приходить в школу заранее, приходи вовремя!

Не снимайте напряжение медикаментами. Они могут «затормозить» мышление и реакцию.

Если чувствуешь перенапряжение:

• вспомни что-то приятное, что всегда повышает настроение;

• посмотри на приятную картинку, фотографию;

• переключись, как советовал Станиславский, на предметы, которые вызывают положительные эмоции;

• задержи немного дыхание и сделай глубокий выдох, это позволит успокоиться и снять возбуждение;

во время стресса происходит сильное обезвоживание организма, поэтому первая помощь - глоток воды. Лучше всего подходит минералка, просто чистая вода или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны или вредны, а чай и кофе лишь создают иллюзию работоспособности.

ВАЖНО!

Основной период ГИА - 2019 начнется 24 мая и завершится 2 июля. Чтобы получить аттестат, девятиклассникам нужно сдать четыре предмета: обязательные русский язык и математику и два предмета по выбору.

Телефон "горячей линии" по вопросам ГИА в Волгоградской области: 8 (8442) 606-607.