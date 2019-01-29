От Франции до Китая: волгоградец готовится к мега-гонке на своем солнцекате

Молодой «кулибин» из Камышина Волгоградской области Иван Богданов готовится в очередной раз удивить и покорить мир: он намерен проехать на своем солнцекате через всю Евразию по новому Шелковому пути. Для этого он заявляется на уникальную гонку - The Sun Trip Tour 2020, в которой участвуют только гелиоэлектровелосипеды.

Волгоградец будет участвовать в гонке The Sun Trip Tour 2020.

- Сейчас мы как раз проходим этап регистрации в гонке, - приоткрывает завесу тайны «КП-Волгоград» Иван Богданов. - Участникам предстоит преодолеть 12 тысяч километров - от Франции до Китая. Прекрасный шанс показать миру, что будущее - за солнечной энергией.

Волгоградский конструктор уже готовит новую модификацию своего солнцеката для этой гонки.

Солнцекат камышанина уже называют уникальным. Фото героя публикации.

- Это будет усовершенствованная модель, с улучшенными техническими характеристиками и бОльшей скоростью, - рассказывает Иван. - Уже есть четкое представление, каким будет новый солнцекат, и уверен, он будет весьма конкурентоспособным на фоне других участников.

Напомним, Иван Богданов заразился идеей создать уникальный и простой транспорт, работающий от энергии солнца, еще в 2013-м, будучи студентом Камышинского технологического института. Вместе со своим преподавателем они придумали и собрали «грузовой велосипед» под названием «Фермер» - для жителей сельской местности. А спустя три года появился и первый солнцекат или гелиовелосипед. Эту модель назвали лучшим изобретением 2016-го в Волгоградской области. И в этом же году Иван со своей командой продемонстрировал уникальные способности своего чудо-велосипеда, проехав на нем 1350 километров - от Волгограда до Севастополя.

На своем гелиовелосипеде Иван уже преодолел расстояние от Мамаева Кургана до Сапун-горы. Фото героя публикации.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Солнцекат - поистине уникальный транспорт: его не надо подзаряжать от сети, солнечная батарея вырабатывает столько тока, сколько необходимо электродвигателю. Сейчас он способен проезжать без подзарядки до 250-ти километров в день со скоростью 35 километров в час. К новой гонке Иван Богданов планирует сделать солнцекат, который будет проезжать без подзарядки уже 300 километров со скоростью не менее 45 километров в час.