Настоящие герои: волгоградские пятиклассники спасли щенка с удавкой на шее

«Вова, респект!», «На таких и держится страна», «Вова растет настоящим мужчиной», «Человек!», «Вова, спасибо, что не прошел мимо» - в одночасье 10-летний волгоградец Вова Сеймов и его одноклассницы стали героями. А все потому, что ребята не прошли мимо умирающего щенка.

Не достали телефоны, а стали помогать

После занятий, а было два часа дня 28 января, пятиклашки из 112-ой школы в Кировском районе шли домой. Между двором и детсадом, прямо посреди парка, в красной луже лежал крупный щенок азиатской овчарки. Голова пробита, на шее затянута удавка, а рядом - кирпич. Несчастный даже скулить не мог. К нему подходили многие, но все разводили руками: как и чем помочь? И уходили.

Один Вова не растерялся. Он стал действовать. С ним в спасательной операции участвовали одноклассницы. Дети не стали снимать видео для соцсетей, как это сейчас модно, а проявили редкую в наше время человечность и пошли искать зеленку.

- Сын сбросил мне несколько фотографий. Я сразу же позвонила, спросила о ситуации. Вова все рассказал, но чем помочь, кроме того, что они могли сделать на месте, он не знал, - рассказал «Комсомолке» мама Юлия Сеймова. – Я разбросала информацию в соцсетях в волонтерских группах. Думала, все скоро разойдутся, а зоозащитники приедут, когда смогут.

Дети помогали щенку, как могли: накрыли покрывалом, помозали зеленкой, принесли сосиску. Фото предоставили волонтеры.

Но пятиклашки и не думали бросать щенка. К ним присоединилась учительница музыки и воспитательница детсада. Дети побежали к директору, попросили покрывало, взяли в аптечке бинты и лекарства для обработки раны, а из столовой – хлеб и сосиску. Школьники успокаивали бедолагу, останавливали кровь и, несмотря на холод, терпеливо ждали помощь.

«Когда забрали собаку, Вова весь мусор собрал»

- Воспитатели детского сада позвонили мне и я откликнулась. Щенка забрали и отвезли в ветклинику, - рассказала основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова. - Сейчас Мишка в клинике, врачи подтвердили черепно-мозговую травму, кровоизлияние и серьезные проблемы с координацией. Щенок не может поднять даже голову, она просто болтается, не может сдвинуть лапу, не может владеть телом. Но он живой, - подчеркивает волонтер. Говорит, такой подопечный за последнее время уже второй, но шансы есть.

Наталья, которая шесть лет помогает животным, тоже считает этих детишек настоящими героями.

- Многие взрослые просто проходили мимо. А школьники позаботились о малыше, которого мы обязательно спасем, - пообещала она.

Сразу же после этой истории одна из очевидиц этой трогательной картины поделилась в соцсетях своими впечатлениями. Елена Фатеева написала: «Хочу рассказать про мальчика Вову. Он помог собаке, которая лежала с пробитой головой и с удавкой на шее. Это всё на виду у маленьких детей. Когда забрали собаку, Вова весь мусор собрал (бинты, пакеты и тряпки). Мир не без добрых людей».

«Даже пауков не обижаем»

Мама Вовы очень гордится сыном. Говорит, любовь к животным у них в семье прививается с самого рождения.

- Дома три собаки – две хаски и одна овчарка. Поэтому при виде той кровавой картины он и был шокирован, ведь ни один нормальный человек не сможет пройдет мимо и позабыть такое, - уверена Юлия.

Вова очень любит гулять со своими питомцами, для него они настоящие друзья.

- Я воспитываю сына так, чтобы он не обижал никого, даже маленького паучка. Наверное, поэтому он так поступил в этой ситуации и оказал помощь, - делится секретами воспитания мама Вовы.

А тем временем общественность озабочена жестокостью: волгоградцы считают, что живодера, промышлявшего у школы и детского сада, нужно найти и наказать.