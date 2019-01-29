Проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей входит в число приоритетных для ЮФО

Строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината, которое осуществляет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области, названо правительством региона в числе приоритетных для Южного федерального округа проектов. По данным комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области общая стоимость наиболее масштабных волгоградских проектов составляет около 121 миллиарда рублей, на сегодняшний день освоено уже более 97% запланированных средств, создано 1726 высокопроизводительных рабочих мест.

Компания «ЕвроХим–ВолгаКалий» завершает строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения в Котельниковском районе Волгоградской области.

В руднике идет проходка горно-капитальных выработок околоствольного двора, работают 5 комбайновых комплексов. В высокой степени строительной готовности находятся объекты поверхностного комплекса ГОКа – склад руды, склад готового продукта, главный корпус фабрики, реагентное отделение, отделение сушки, а также солеотвал и шламохранилище.

Для отработки паспортных и проектных режимов работы сильвинитовой обогатительной фабрики начаты индивидуальные испытания основного и вспомогательного технологического оборудования поверхностного комплекса ГОКа.

Завершение строительства и запуск Гремячинского ГОКа позволит компании «ЕвроХим» увеличить выпуск высококачественных калийных удобрений.

Подписание соглашения о сотрудничестве в вопросах организации бесперебойных поставок минеральных удобрений аграриям Ростовской области в течение всего сельскохозяйственного сезона 2019 года стало итогом официальной встречи генерального директора «ЕвроХим Трейдинг Рус» Максима Серёгина с министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константином Рачаловским.

В рамках соглашения «ЕвроХим» гарантирует поставки удобрений в срок и в полном объеме, который достигнет 204 500 тонн. Пакет продукции сформирован, исходя из потребностей местного сельхозпроизводства и опыта успешного сотрудничества. Отдельным пунктом договора отмечено дальнейшее расширение ассортимента поставляемой продукции, а также оказание методической помощи по освоению современных приемов минерального питания растений и услуг по агроконсультированию. В программе на 2019 год предусмотрена организация специализированных семинаров для сельхозтоваропроизводителей Ростовской области. Таким образом, конечной целью сотрудничества является улучшение производственных показателей региона.