Юбилейная плавка: Волгоградский алюминиевый завод РУСАЛа отметил 60-летие

В эти дни Волгоградский алюминиевый завод отмечает юбилей - 60-ю годовщину со дня основания. 26 января 1959 года на предприятии отлили первый ковш металла и получили первую чушку с маркой «СталАЗ». Этот знаменательный день считается днем рождения завода. За свою историю он преодолел множество трудностей и сегодня встречает юбилей с уверенностью в завтрашнем дне.

ПОДВИГИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В СПОРТЕ

Юбилейные торжества по традиции отметили награждением лучших спортсменов предприятия и семейной эстафетой. Соревнования прошли в ФОКе на Спартановке. На старт вышли пять семейных команд основных производственных подразделений. Веселые приветствия, активная поддержка болельщиков и огромное желание победить в эстафете создавали атмосферу настоящего праздника. Все участники оказались в прекрасной спортивной форме. Они показали владением мячом, обручем, клюшкой и хорошую координацию. А завершились соревнования бегом с матрасами. Все это вызвало самые бурные эмоции у болельщиков, которые пришли поддержать родных и коллег. Победила, конечно, дружба.

Болели за команды их близкие и коллеги.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И все же первое место в честной борьбе завоевала команда дирекции электролизного производства - семья Иевлевых. Игорь, Ольга и семилетний Паша назвали свою команду «Движки». Игорь уже 12 лет работает на литейном производстве, играет в футбол. Сын занимается акробатикой, ему больше всего понравился конкурс с теннисной ракеткой. А вот клюшка всей семье показалась сложным инвентарем. Хотя такие соревнования на заводе проводят регулярно, в семейной эстафете они приняли участие первый раз.

- Не ожидали, что победим. Но нам очень понравилось, - признается глава семейства.

- Этот спортивный азарт и то, что состязались всей семьей - очень здорово, - добавляет супруга.

А на вопрос, будут ли еще принимать участие в соревнованиях, Иевлевы хором ответили: «Да!».

Победила в эстафете команда "Движки" - семья Иевлевых.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Нельзя разделить спортивные победы и ваши подвиги на производстве, которые вы совершаете ради своих семей. И вы эти подвиги совершили. Мы с вами запустили литейное производство, построили фабрику анодов, практически в два раза увеличены объемы производства в порошковой металлургии, порядка двух тысяч рабочих мест создали на нашей площадке. Это очень важно, - отметил - генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Юрий Моисеев.

Наградили в этот день и команды победителей внутризаводских соревнований по баскетболу, футболу и волейболу, которые проходили на предприятии в течение года.

- Неожиданные результаты. Мы все, наверное, как обычно ждали победы электролизного производства. Сегодня у нас лидирует фабрика анодов. И это хорошая мотивация для других коллективов, - отметил Юрий Моисеев. - Хочу от всей души вас поздравить, поблагодарить за вашу поддержку, за ваш вклад. С такой командой Волгоградский алюминиевый завод будет процветать.

Награды победителей внутризаводских соревнований.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЮБИЛЕЙНАЯ ЧУШКА

25 января лучшие металлурги завода в присутствии первых лиц региона и города, руководства и ветеранов предприятия провели торжественную юбилейную плавку алюминия. Гостям продемонстрировали весь технологический процесс производства. В корпусе электролиза №2 полученный алюминий торжественно перелили в транспортировочный ковш, который отвезли в литейное отделение №2. Там алюминий переплавили в шестиметровые цилиндрические слитки весом в 265 килограммов. Затем на запущенной в 2015 году линии резки изготовили юбилейный слиток.

- Мы строим планы по дальнейшему развитию. У завода очень большое будущее. Есть современные мощности, соответственно есть перспективы развития. На сегодняшний день порошковый завод удвоил мощности, идет развитие анодной площадки, - заявил генеральный директор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин после поздравлений и слов благодарности коллективу завода и руководству региона, которые помогли вернуть Волгоградский алюминиевый завод к жизни. - Мы обещали, что как только экономическая ситуация сдвинется, мы вернемся к запуску. И на сегодняшний день завод работает, чему мы очень рады. 10 миллионов тонн металла он за всю свою историю произвел. Это очень значительная цифра и, думаю, мы с вами еще не один рекорд увидим.

Юбилейная плавка в корпусе электролиза №2.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор отметил, что не только восстановить, но и развить новое производство невозможно без слаженной работы всей команды.

- Жизнь завода и Волгоградской области связана неразрывными нитями. Мы видим, что те традиции, которые были заложены на производстве 60 лет назад, продолжают жить. Я благодарю руководство РУСАЛа и завода за конструктивное взаимодействие на этом этапе развития, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - Спасибо коллективу предприятия за любовь к своему труду и нашей волгоградской земле.

В литейном отделении №2 алюминий переплавили в слитки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Юбилейный слиток украсили памятной надписью и торжественно вручили ветерану предприятия Анатолию Михайловичу Ильинскому, запускавшему Сталинградский алюминиевый завод.

- Сегодня хороший и радостный день для нас, ветеранов. Это наша победа, наша радость, - поделился Анатолий Ильинский. - Я проработал здесь 43 года, здесь работала моя жена, для меня это родной завод, которому хочется пожелать еще много-много лет успешной работы.

Анатолий Ильинский проработал на заводе 43 года.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отличившимся работникам завода глава региона вручил почетные грамоты.

УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗАСЛУГА КАЖДОГО

Продолжились торжества в честь 60-летия алюминиевого завода праздничным концертом и чествованием лучших специалистов предприятия. Руководители региона и города поблагодарили трудовой коллектив и ветеранов предприятия за верность традициям и поздравили всех заводчан с юбилеем.

- Вы строили завод, вы создали предприятие - образец для всей алюминиевой промышленности. Вы совершили настоящий трудовой подвиг! Спасибо вам! - Юрий Моисеев начал выступление с поздравления ветеранов. И отметил, что нынешние успехи предприятия - заслуга каждого из собравшихся в зале.

А затем снова было награждение. Роман Беков вручил почетные грамоты комитета промышленности и торговли Волгоградской области начальнику участка автоматизации технической дирекции Владимиру Суровцеву, машинисту дирекции по анодному производству Геннадию Новикову и многим другим.

Не забыли в праздничный день и о детях. Подвели итоги конкурса «Наше будущее» для детей сотрудников Алюминиевого завода. Победительницей стала Софья Горожанкина.

А потом публику развлекал ансамбль «Казачий курень». Песни и танцы казаков заставили зрителей приплясывать на местах. Так что, когда на сцену вышла группа «На-На» и запела свою коронную «Фаину», зал уже пел с ними в унисон. Волгоградские металлурги заслужили свой праздник. А впереди у них новые цели и достижения.