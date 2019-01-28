2019-01-28T16:11:40+03:00
Общество

Полный перерасчет за вывоз мусора сделают жителям частного сектора Волгограда

Не возьмут плату за неоказанную услугу в шести районах города [как будут считать плату за вывоз мусора в Волгограде]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит сейчас площадка на пересечении улиц Титова и Шевцовой. Фото прислали читатели "КП".Так выглядит сейчас площадка на пересечении улиц Титова и Шевцовой. Фото прислали читатели "КП".
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Если во дворах многоквартирных домов Волгограда большинство образовавшихся с нового года свалок на контейнерных площадках уже разгребли, то в частном секторе проблем еще немало. Причем не только в отличившемся Краснооктябрьском районе, но и в Советском, Центральном, Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском. Уже скоро волгоградцам придут платежки за коммуналку, в которых появится новая строка «обращение с ТКО». С каждого «носа» возьмут по 113 – 155 рублей. Но за некачественную услугу сделают перерасчет. За январь 2019 года в этих шести районах города Волгограда жители частного сектора получат полный перерасчет по услуге «вывоз мусора», - сообщил «КП-Волгоград» депутат областной Думы Николай Лукьяненко по итогам расширенного совещания по теме обращения с ТКО.

- В поселке Вишневая балка Краснооктябрьского района улицы зарастают мусором. На площадке на пересечении улиц Титова и Шевцовой мусор не убирается с 30 декабря. Жители складывают его прямо на землю на радость бродячим собакам. Почему мы должны утопать в горах мусора? В многоквартирных домах ситуация вроде выправляется, а частник брошен на произвол судьбы, - обратился в редакцию наш читатель Александр.

Вот уже почти месяц жители звонят на «горячую линию» и получают лишь обещания, что разберутся и вывезут.

- Вместо того, чтобы регулярно опустошать мусорные баки (кое-где их все-таки установили), их переворачивают кверху дном. Например, так сделали на трамвайном кольце на Матросова и на площадке на пересечении улиц Титова и Оборонная. А куда, спрашивается, людям мусор выносить? Сколько еще будет продолжаться это безобразие? - спрашивают волгоградцы.

Здесь не выозили мусор с 30 декабря. Фото прислали читатели "КП".

Здесь не выозили мусор с 30 декабря. Фото прислали читатели "КП".

Пообещал взять на контроль проблемный участок регоператор и журналистам. Ситуацию планируют разрулить как можно быстрее. Но не везде и сразу. А такая картина практически во всем частном секторе.

Пока за вывоз мусора жители индивидуальных домов шести самых проблемных районов областного центра в январе платить не будут. Хотя квитанции волгоградцы все же получат, но с цифрой «0,00 рубля». Жителям частного сектора южных районов - Кировского и Красноармейского - начислят лишь треть платы за вывоз мусора или минус 64,6% от суммы тарифа в 113.25 рубля. Причина в том, что регоператор начал вывозить там мусор лишь с 21 января 2019 года.

А на проблемных площадках во дворах многоэтажек уже чисто. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А на проблемных площадках во дворах многоэтажек уже чисто.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МНОГОЭТАЖКАМ - МИНУС 32,3%

А вот жильцам многоэтажек Волгограда перерасчет за вывоз мусора будут производить в зависимости от качества работ в каждом конкретном дворе. Ситуацию должны были фиксировать актами невыполненных работ специалисты районных администраций. Но уже сейчас известно, что плату всем волгоградцам снизят минимум на треть, так как до 11 января регоператор не смог обеспечить выполнение своих обязанностей во всем областном центре. Сумма перерасчета будет колебаться от 32,3% до 64,6% от тарифа или от 38 до 76 рублей с каждого проживающего. В районах Волгоградской области перерасчет будут делать по такому же принципу. Местные администрации заканчивают оформлять акты по каждому поселению. Ну, а там, где проблем проблем с вывозом мусора не было, придется платить по полной.

- Ситуация с вывозом мусора в городе и области начинает стабилизироваться, - отметил Николай Лукьяненко. - Сам регоператор признал, что в начале года система по вывозу мусора была организована крайне неэффективно и с серьезными нарушениями. Закономерно, что жители получат соответствующую компенсацию за некачественно исполненную услугу.

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