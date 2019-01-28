Проверить запас лекарств, готовиться к карантину: в Волгограде растет число заболевших ОРВИ и гриппом

С каждым днем в школах и детсадах все меньше детей, зато в коридорах поликлиник огромные очереди. Массово идут на больничный и взрослые. Вирус разбушевался не на шутку – за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом в Волгоградской области увеличилось на 16%. Неблагоприятный прогноз роста заболеваемости в регионе заставил в понедельник, 28 января, губернатора Андрея Бочарова посвятить этой теме оперативное совещание в администрации.

Вирус косит россиян по всей стране, и во многих регионах ситуация уже опасная. У нас хоть число заболевших хоть и ниже эпидпорога на 66%, но это ненадолго.

- Важно обеспечить постоянный мониторинг ситуации по ОРВИ и гриппу, поддерживать необходимый запас лекарственных средств в аптечной сети и медицинских учреждениях, обеспечить готовность при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд в стационарах, - отметил на планерке Андрей Бочаров.

Особое внимание попросил уделить детским учреждениям. Они должны быть готовы в случае роста заболеваемости отправить детей на карантин. Во многих классах волгоградских школ детей уже меньше половины. У заболевших как правило высокая температура, насморк, кашель.

- На прошлой неделе наметилась тенденция более широкого распространения гриппа, вызываемого штаммом вируса H1N1.Отмечается активизация вирусов гриппа, как в РФ, так и по Волгоградской области. По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, заболеваемость в области по-прежнему определяют вирусы не гриппозной этиологии, преимущественно риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа, - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ежедневно педагоги считают отсутствующих учеников и выясняют причину. Карантин обычно вводят, если 20 процентов детей в классе заболели ОРВИ и гриппом. Могут отправить домой отдельные классы, могут - целые школы. Такое решение принимает директор учебного заведения. Так же администрация города может принять решение отправить на внеплановые каникулы всех школьников. Карантин вводят обычно не меньше, чем на 7 дней.

Как сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, ведомство уже обратилось с рекомендациями к руководству школ – мониторить ситуации и приостановить образовательный процесс, чтобы остановить распространение вируса. Родителей просят не отправлять детей в школы, сады и на детские мероприятия с насморком и кашлем. А немедленно сходить с больным ребенком к врачу.

- Ввиду того, что респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем, заболеть может вся группа или класс, - предупреждают эпидемиологи. И всем без исколючения советуют пользоваться медицинскими масками.

СОВЕТЫ ЭПИДЕМИОЛОГОВ

Как защититься от вирусов

- Следует соблюдать «респираторный этикет»: при чихании, кашле использовать салфетку, после использования – утилизировать. Мыть руки. Носовой платок следует стирать и обеззараживать. При отсутствии салфеток – чихать не в ладонь, а в сгиб локтя, так как на ладонях остаются частики вирусов и через руки происходит распространения инфекции на предметы обихода. Не прикасайтесь руками к лицу, рту, глазам. Промывайте полость носа после посещения общественных мест. Держитесь на расстоянии от больных людей. Носите маску.

- Маска является барьерным средством защиты от проникновения респираторных вирусов. Менять ее следует каждые 2-3 часа, так как в течение этого времени она отсыревает. После утилизации маски/снимания с лица – необходимо вымыть руки и лицо с мылом или антисептиком. Одноразовые маски можно приобрести в аптеке или магазине, а можно изготовить маску самостоятельно из 4-х слоёв марли. Главное, чтобы маска на лице сидела плотно - маску следует носить так, чтобы она закрывала и рот, и нос.