В Волгограде выбрали победителей акции «В Новый год - без долгов»

Итоги акции «В Новый год - без долгов» подвели компании «Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и банк «Севергазбанк». Имена 51 победителя определила независимая комиссия под председательством депутата облдумы, куратора проекта «Школа грамотного потребителя» в Волгоградской области Николая Лукьяненко. Также в состав комиссии вошли член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок, заслуженный работник ЖКХ РФ Олег Капустин, активисты-общественники Ольга Шамина, Галина Катаева и Татьяна Сенько.

- Основные требования к участникам заключались в том, чтобы до конца 2018 года не иметь задолженностей за воду, находиться с концессиями водо- и теплоснабжения в прямых договорных отношениях и быть зарегистрированным в системе личного кабинета ИВЦ ЖКХ, - отметил Николай Лукьяненко.

Соответствовали условиям акции 13 706 лицевых счетов, именно столько и участвовали в розыгрыше призов. Номера победителей определяли методом случайных чисел, которые называли по очереди члены комиссии.

Призовой фонд акции - пятьдесят сертификатов на покупку товаров для дома номиналом 1000, 2000 и 4000 рублей. А главным призом стали 15 тысяч рублей от партнера проекта - «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ»). Банковскую карту с этой суммой получил житель частного сектора Советского района Волгограда.

- В ближайшее время мы надеемся увидеть всех победителей, чтобы вручить им заслуженные призы, - подвела итоги розыгрыша заместитель директора по корпоративным коммуникациям компании Ольга Жинжикова. - Уверена, что подобные акции лучше всего показывают, что вовремя платить за «коммуналку» не только правильно, но еще и выгодно.

Вовремя платили за воду и тепло? Смотрите списки победителей акции на сайтах investvoda.ru и teplovolgograd.ru. Нашли свое имя? Звоните по телефону (8442) 99-67-96 (доп. 3351).