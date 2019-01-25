Астраханские пограничники нашли в мандаринах сто кило черной икры

Ушлые бизнесмены идут на всевозможные уловки, лишь бы тайно провести через границу запрещенный товар. Так, на границе с Казахстаном на днях задержали дальнобойщика, который пытался вывезти из России сто килограммов черной икры. А чтобы деликатес не учуяли собаки, спрятали икру между мандаринами.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, поймали контрабандиста на пункте пропуска «Караузек». Пограничникам показался подозрительным грузовик «Вольво», который вез из Москвы в казахстанский город Атырау мандарины и апельсины. Действительно странно: из довольно холодной столицы России в жаркий город на берегу Каспийского моря, куда проще привезти цитрусовые из Грузии или Азербайджана. При более детальном досмотре фуры сотрудники погрануправления и наткнулись среди ящиков с апельсинами на аккуратно запакованные термоящики.

Контейнеры были тщательно замотаны скотчем, так чтоб даже запах от них не просочился сквозь цитрусовый аромат. А в коробках этих - банки с черной икрой.

Из России хотели вывести сто кило черной икры на 30 миллионов рублей.

- Внутри термоящиков обнаружили 200 пластиковых банок емкостью по полкило каждая, содержимое которых по внешнему виду напоминало астраханский деликатес - черную икру. Ихтиологическое исследование показало, что это икра рыб осетровых видов, предположительно, осетра.

Общий вес икры - 100 килограммов. Приблизительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 30 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

На вопрос: «Откуда икра?», водитель (к слову, житель Икрянинского района Астраханской области) внятного ответа так и не дал. Теперь все детали контрабандной схемы будут устанавливать следователи.

- Сейчас проводится доследственная проверка в рамках статьи 226.1 УК РФ «контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». По её результатам будет принято процессуальное решение, - добавляют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.