2019-01-25T09:58:24+03:00
Происшествия

Был без сознания, но его откачали: Пожарные вынесли из огня годовалого мальчика

Из-за пожара в многоэтажке едва не погибла семья с детьми, эвакуировали 15 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Спасатели успели откачать младенца и вывести пятерых жильцов из огня.Спасатели успели откачать младенца и вывести пятерых жильцов из огня.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Утро 25 января началось в Волгограде с тревожных новостей: крупный пожар произошел в многоэтажке Кировского района. В огне едва не погибла семья с детьми. Пожарные успели вынести из огня младенца в последний момент.

Сообщение о пожаре поступило спасателям примерно в половине пятого утра. В четырехэтажном доме на улице Шумилова вспыхнул огонь в однокомнатной квартире. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, к ним навстречу бросилась женщина. Она кричала и умоляла спасти ее малыша. Оказалось, что в горящей квартире остался годовалый мальчик. Волгоградка успела вывести из огня только свою старшую дочку - 5-летнюю девочку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ситуация осложнялась и тем, что весь подъезд уже был в дыму. На верхних этажах заблокированные дымовой завесой остались жильцы трех квартир. Поэтому одни спасатели бросились на помощь к жильцам, другие - в объятую огнем квартиру. Малыша нашли уже в бессознательном состоянии. Он не дышал. Время шло на секунды. Реанимационные мероприятия спасателям пришлось выполнять буквально за дверями горящей квартиры. Откачали. И тут же передали ребенка медикам «скорой» помощи, которые уже ждали у подъезда.

- Успели спасти и пятерых жильцов из объятых дымом квартир. Еще 15 человек пришлось временно эвакуировать из подъезда. В 04.46 возгорание потушили. Причины пожара устанавливают, - уточняют в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Состояние спасенного мальчика еще очень тяжелое. За его жизнь сейчас борются медики.

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