Трассы из Волгограда на Москву и Саратов открыты для движения

К утру 25 января в Волгоградской области все федеральные трассы открыты для движения транспорта. Весь день накануне дорожники боролись со снежной стихией. Периодами метель брала верх, и пришлось даже перекрыть две основные трассы - на московском и саратовском направлениях. И только к полуночи, когда буря немного улеглась, дорожным службам удалось расчистить наметы.

- К 23.20 по московскому времени движение по Р-22 «Каспий» в Волгоградской области открыто в полном объеме. Сейчас на трассе погодные условия улучшились, но снег пока полностью не прекратился.

Для ликвидации последствий метели на автодороге работает порядка 50 единиц техники, - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

А вот трассу на Саратов в ночь так и не открыли, там непогода бушевала до утра: к сильной низовой метели добавились еще мокрый снег с дождем. На участке в усиленном режиме работали 23 спецмашины. И только к 8.00 25 января транспорт пустили в этом направлении.

- В восемь часов утра ограничение по трассе Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград» полностью снято. Движение транспорта идет в штатном режиме. Дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снежной стихии. На федеральной трассе работает порядка 20 единиц дорожной техники, - сообщили «КП-Волгоград» в дорожном ведомстве.

Однако, расслабляться водителям не стоит: в Волгоградской области еще свирепствует метель. Ночью снежный фронт переместился в Старополтавский район.

- Движение ограничено на участках автодороги Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск, направления Гмелинка – Торгун и еще нескольких региональных проездах, - сообщили в областной администрации. - На данном направлении увеличили численность техники, задействованы спецмашины сельских поселений.

Водителей просят на время отказаться от дальних поездок!