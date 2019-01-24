«Хотят забрать детей»: маму маленьких дочек сажают в тюрьму за смертельную аварию

«Они решили сделать меня козлом отпущения! Почему суд так жесток в отношении моих детей?» - с таким криком о помощи обратилась в редакцию «Комсомолки» 28-летняя Виктория Колганова. За смертельное ДТП ее хотят посадить в тюрьму и отдать двух дочек бабушке.

«МОМЕНТ АВАРИИ НЕ ПОМНЮ»

Предновогодняя суета 2016-го, 30 декабря, пять вечера. На дорогах снежная каша.

- Я выехала на улицу Нежданова со стороны поселка Максима Горького. В машине была одна. С моей стороны две полосы, с их стороны одна. Разметки не было, движение регулировалось знаками. Столкновение случилось буквально в двухстах метрах от моего дома. Но самого момента удара, я, к сожалению, не помню, - Вика пожимает плечами. - Почему-то стерлось из памяти. Помню, что еду по своей стороне и все.

Внезапную амнезию девушка объясняет тем, что получила серьезные травмы, и ее вытащили из машины в бессознательном состоянии. Вика показывает запись с видеорегистратора одного из очевидцев, но момента столкновения ее «Хендая» и «Лады Приоры» не видно. Лишь ясно, что иномарка почти без повреждений, а вот отечественную легковушку выбросило на обочину, левый бок смяло так, что несколько подбежавших на помощь мужчин не могли открыть двери.

- Они сами приехали из поселка Октябрьского Калачевского района. Предположительно, по незнанию он разделил дорогу пополам и выехал на середину, - выдвигает такую версию автомобилистка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/688016" frameborder="0"></iframe> Виктория Колганова рассказала о ДТП..

Почти мгновенно приехали врачи. Через пару минут с места аварии в «скорой» увезли обоих водителей и еще двух пассажиров «Лады».

"Приор" отбросила на обочину, водителя еле достали. Принт-скрин с видео, предоставленного героиней публикации Викторией Колгановой.

- У меня было сотрясение, переломаны четыре ребра, разорвана селезенка, впоследствии четыре дня комы, - вспоминает девушка. - А у водителя, он военный, внутреннее кровотечение. Он скончался к девяти часам вечера. Узнала я о его гибели только 10 января.

Виновницей аварии признали Викторию.

- 28 января на меня возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека, - говорит волгоградка.

ДЕТЕЙ ЗАБРАТЬ, МАТЬ В ТЮРЬМУ

Виктория рассказывает, что сама вышла на пострадавших, хотела им помочь.

- Но со мной не захотели разговаривать, лишь попросили купить им дом и машину. Я не понимала, за что я должна им это? Я свою вину отрицаю.

Следствие тянулось два года. За это время провели четыре экспертизы, было много допросов, поиски свидетелей и сотни страниц уголовного дела. По словам Вики, ее машину обчистили: со стоянки украли аккумулятор и видеорегистратор, на котором точно было все зафиксировано. Дело возбудили, но пропавшую улику так и не нашли.

И вот 10 января 2018 года в Ворошиловском районном суде вынесли решение.

- Два года колонии и 1,7 миллионов выплат компенсации. Я не согласна! Самое страшное, что хотят забрать детей! У меня две дочки шести и восьми лет. Их намерены передать в органы опеки. 15 января, еще и решение суда в силу не вступило, ко мне пришли с бумагами о том, что суд направил им постановление и что я вообще уже сижу в тюрьме!

«КОГДА ЗАЧИТЫВАЛИ ОБВИНЕНИЕ, ОНА СМЕЯЛАСЬ»

Семья Огарковых до сих пор проживает в том самом поселке. Это воинская часть, где супруги работали на Минобороны в качестве гражданских. В тот день они отправились встречать младшего сына, он учился в Челябинске и приехал к родителям на новогодние праздники. Вместе с ними поехала подруга сына 22-летняя Ирина.

- Мы встретили сына и поехали домой. На выезде из Волгограда это все и случилось. Свидетель говорит, «Хендай» пронесся на скорости под восемьдесят, - до сих пор с ужасом вспоминает ту аварию супруга погибшего Нина Дмитриевна.

Все эти два года она ждала справедливого решения суда.

- Судебное следствие разбиралась, есть запись видеорегистратора, на которой все видно, как она выезжает на встречную полосу. Просто Виктория Васильевна встала в позу и не хочет признавать вину, - высказала свою позицию вдова. – Она и в суде себя вела не очень хорошо. Когда прокурор зачитывал обвинение, она смеялась. У нее спросили, что смешного? Она сказала, что ей все это напоминает «Идиота» Достоевского, - цитирует женщина слова обвиняемой.

Кстати, пострадавшая семья утверждает, что никакой помощи и даже извинений от Виктории не было.

- Она поначалу набрала моему старшему сыну и сказала, что виновата. При этом мы виделись, когда забирали со стоянки автомобили, на суде. Мне бы хотелось услышать искренних извинений. Чисто по-человечески она должна была это сделать, - считает Нина Огаркова.

Не забудет ту аварию ехавшая с Огарковыми девушка. Ирина перенесла несколько серьезных операций на шейке бедра, в декабре по квоте поставили протез.

- Травма очень серьезная, девушка осталась инвалидом. У меня было четыре ребра сломано, мой муж погиб, а Виктория Васильевна все отрицает. Такие люди привыкли, что везде можно заплатить, и ей трудно поверить в честность следствия. У меня зарплата 11 тысяч, мы простые сельские люди. Как мы могли на что-то повлиять? – недоумевает пострадавшая. - Я считаю, мало ей дали! Три года колонии, как просил прокурор, меня бы устроили.

СУДЬБУ ДЕТЕЙ РЕШИТ ОПЕКА

Понятно, что приговор не сможет устроить сразу обе стороны. В решении суда написано, что Виктория Колганова «допустила выезд на встречную полосу движения, вследствие чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Lada Priora». Значит, понесет наказание. Что будет с детьми?

- Принято решение о возложении на отдел опеки и попечительства администрации Ворошиловского района передать малолетних детей Колгановой близким родственникам, определить их место жительства, - прокомментировали в Ворошиловском районном суде.

То есть детей в детдом не отправят, а передадут родителям девушки. Хотя Виктория все еще надеется оспорить решение и подала апелляцию.

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник прокурора Ворошиловского района Александр Бондаренко:

Последствия аварии тяжкие, поэтому сторона гособвинения учла мнение потерпевшей стороны и требовала наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года. Доказательств по делу было собрано более чем достаточно. В суде присутствовали три очевидца. Один из них ехал за машиной подсудимой, второй – за машиной потерпевших. Их показания были совершенно идентичными, хотя ранее они не были знакомы. Ни во время, но после суда Виктория Колганова не раскаялась и не призналась в содеянном, в том числе не принесла извинений и не возместила никакой ущерб. Что касается передачи детей ближайшим родственникам – это стандартная процедура, когда родитель получает реальное наказание, а второй отсутствует.

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