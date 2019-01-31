В Астрахани пятиклассник прошел четыре километра до дома после того, как его высадил маршрутчик

Соцсети Астрахани 31 января всколыхнула история пятиклассника, который вынужден был идти 4 километра пешком из-за маршрутчика. Астраханка опубликовала в паблике «Аварии Астрахани» пост про своего сына. 11 летний мальчишка возвращался после уроков домой. Сел как обычно на маршрутку №6с, которая должна была его довезти до остановки поселок Красноармейский. Но уже на следующей остановке «ГАЗель» зачихала и заглохла. Водитель объявил, что машина дальше не пойдет. Денег ребенку маршрутчик не вернул.

- Он позвонил мне на работу и рассказал о поломке, - рассказала «КП-Волгоград» Татьяна. - Я отправила его снова к водителю, чтобы тот отдал 22 рубля, ведь до нужного пункта он пассажира так и не довез. На что водитель сыну отказал. Пересесть на что-либо другое он не смог – отдал маршрутчику последние деньги, что были с собой.

Пятиклассник шел до дома четыре километра пешком. Мороз был не сильный: – около -4 почти без ветра. Но мальчик все равно замерз. Да и испугался сильно.

Теперь астраханка кроме пожелания "жить тебе на одну зарплату" собирается пожаловаться на водителя в администрацию. Причем присоединит к заявлению фото – она попросила сына сделать снимок "ГАЗели".

Ну а пользователи советуют идти сразу в прокуратуру. Многих удивило равнодушие и беспринципность маршрутчика.

- Я сам водитель маршрутки и 90 процентов детей ездят бесплатно, - прокомментировал пост астраханец Антон Амбросимов. - Родители об этом не знают. Но если эта ситуация правдива, то водитель жестко нарушил правила перевозки пассажиров. Водитель в случае поломки ОБЯЗАН пересадить пассажиров на другой транспорт, тем более детей!

Кстати, это не первый случай в Астрахани, когда водитель высаживает ребенка без денег. В январе прошлого года школьник оказался на морозе: маршрутчик посчитал его «зайцем». Хотя мальчик заплатил - деньги «потерялись», когда их передавали водителю.