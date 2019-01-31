Мэр Камызяк и глава района требовали откат почти в два миллиона рублей за контракт по благоустройству

30 января стало богатым на громкие события в Астрахани. С утра силовики сбились с ног, проверяя заминированные по электронной почте школы, больницы, мгазины. Московские следователи проводили обыски в «Газпромежрегионгаз распределение» и беседовали с Русланом Ашаруковым, которого подозревают в причастности к хищениям на 30 миллиардов рублей. Ну а местные следователи сидели в засаде в известном на всю страну городе Камызяк: ловили с поличным взяточников. Причем не простых, а по местным меркам весьма высокопоставленных. За получение отката в особо крупном размере задержали главу МО «Камызякский район» Василия Сухорукова и его товарища и по совместительству мэра Камызяк Дмитрия Васильева.

Чиновникам грозит реальный срок за взятку почти в два миллиона рублей.

Город в конце 2018 года получил весьма внушительный для райцентра федеральный грант на благоустройство территории (клумбы сделать, деревца посадить, скамеечки для местных жителей поставить). По версии следствия, районный глава предложил Дмитрию Васильеву найти среди бизнесменов тех, кто готов заплатить ради получения выгодного контракта. Васильев в свою очередь потребовал от директора фирмы, претендующей на победу, дать откат в один миллион 800 тысяч рублей.

Бизнесмен от такой наглости побежал в правоохранительные органы, под чутким руководством которых и проходила передача первой части денег: полутора миллионов рублей.

Теперь старая шутка камызякской команды КВН про мэра, кушающего черную икру ложками, снова стала актуальной. «Есть в Камызяке черная икра, но не так прям у всех там есть, а у мэра конкретно есть. И каждый год на Дне города Камызяк собирается смотреть, как он ее будет есть».