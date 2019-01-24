Федеральные трассы на Москву, Саратов и Казахстан закрыты из-за метели в Волгоградской области

В Волгоградской области и в соседней Саратовской настоящий зимний буран. За день до этого синоптики обещали на 24 января метель. И прогнозы сбылись – даже с небольшой прибавкой на силу ветра и количество снега. Но предсказания не отпугнули людей от путешествий. А зря. Уже к обеду ГИБДД по Волгоградской области приняла решение ограничить движение для фур и автобусов сначала на трассе Волгоград-Сызрань, а после трех частично перекрыли и московскую трассу. Видимость очень низкая. Несколько машин унесло в кювет, много мелких аварий, возле Камышина из-за аварии на дорогу вытек битум. Разумные водители на легковушка предпочли остановиться и переночевать в придорожных гостиницах.

Дорожники не перестают расчищать трассу, перекидывая машины на самые тяжелые участки. Но уже через пару часов, как по дороге проезжает снегоуборочная техника, на ней снова появляются наметы.

В восемь часов вечера ограничили движение в Палласовском районе, а также на дороге, идущей через Быково и Николаевск через Энгельск в Казахстан. На участке с 177 по 325 километр на федеральной автодороге Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Ершовском, Дергачевском и Озинском районах Саратовской области трассу перекрыли полностью, как для легковушек, так и многотонных машин.

Сейчас метель подобралась к Фроловскому району, ветер гонит пургу в сторону Волгограда. Ну а если буран доберется до города, то дневные порывы ветра со снегом, покажутся нам лишь отдаленным намеком настоящей стихии.

В Михайловский и Камышинский районы ГУ МВД по Волгоградской области отправило дополнительные экипажи на УАЗах. Они помогают застрявшим в снегу водителям, подвозят к машинам ГСМ, если бензин подходит к концу. Также помогают добраться до спокойного места пожилым людям и детям, которые могут переночевать в гостиницах райцентров.

Сотрудники ДПС формируют колонны автобусов и сопровождают их из Волгограда до Михайловки. К услугам пассажиров и водителей кэмпинги и кафе. Контролируют ситуацию и спасатели МЧС. При необходимости они пустят в ход резервную технику и людей. При ухужшении дорожной обстановки могут задействовать и военных.

Сейчас свободно можно проехать только по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинск, по дороге «Каспий» в направлении Астрахани и по маршруту через Котельниково. На остальных царит непогода. Водителей просят десять раз подумать, прежде чем отправляться в путь.