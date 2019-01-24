ГАИ - водителям: на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград метель и пробки

Ну вот, и дождались волгоградцы снега: с раннего утра Волгоградскую область заметает. Где-то снежок небольшой, а на севере региона метет так, что дорожникам пришлось направить на расчистку трасс дополнительную технику.

- Сложная ситуация на трассах Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» - там обильный снегопад сопровождается низовой метелью, образуются переметы. Силы брошены на расчистку сугробов. Сейчас на трассах дежурит 77 единиц техники (в резерве всего 159 специализированных дорожных машин, готовых выйти на расчистку), - сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

И, судя по прогнозу волгоградских синоптиков, метель продлится ведь день 24 января.

В Камышинском районе саратовскую трассу уже изрядно замело. Усложняют ситуацию большегрузы, которые создают лишние заторы и провоцируют водителей легкового транспорта на рискованные обгоны по заснеженной дороге при плохой видимости.

Сотрудники ГИБДД просят дальнобойщиков отложить поездки в данном направлении.

- Мы рекомендуем водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках. Водителям легкового автотранспорта советуем вообще воздержаться от поездок в этом направлении до наступления благоприятных погодных условий, - просят войти в ситуацию сотрудники Госавтоинспекции.

Помимо этого диспетчеров автовокзалов попросили скорректировать расписание пассажирского транспорта и по возможности ограничить рейсы.

В свою очередь ФКУ Упрдор Москва-Волгоград также просит водителей не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.

- Дорожные службы дежурят в круглосуточном режиме. Водители, соблюдайте осторожность и бдительность при движении, избегайте резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям, - обращаются к автовладельцам в ведомстве.

Всю ночь спецмашины расчищали трассы, высыпали более 1100 тонн противогололедных материалов. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, наибольшее количество было израсходовано в Заволжье, центральных и южных районах. На данный момент в связи с непрекращающимся снегопадом отсыпка песко-соляной смеси продолжается в Чернышковском, Суровикинском, Городищенском, Фроловском, Урюпинском районах, и в Михайловке.