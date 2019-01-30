2019-01-30T19:53:03+03:00
Происшествия

В деле сенатора Арашукова нашли астраханский след: в "Газпром газораспределение Астрахань" проходят обыски

По версии следствия, генеральный директор газовой компании Руслан Арашуков мог помогать своему родственнику в преступлениях
Екатерина МАЛИНИНА
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В Астрахани Руслан Арашуков проработал всего пять месяцев. Фото: adygregiongaz.ruВ Астрахани Руслан Арашуков проработал всего пять месяцев. Фото: adygregiongaz.ru
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Главной новостью 30 января стало задержание сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова. Мужчинам предъявили обвинение в создании преступного сообщества, убийстве, давлении на свидетелей. Но в этом деле нашелся и астраханский след. В рамках уголовного дела на разговор в СК пригласили Руслана Арашукова, генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань», в отношении него могут возбудить уголовное дело за мошенничество, создание и участие в преступном сообществе. По версии следствия, он вместе с Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым под чутким руководством Рауля Арашукова способствовал заключению договор на поставку газа газовым предприятиям Северо-Кавказского региона. Причем объем ресурса был гораздо больше, чем требовалось потребителям. «Остатки» продавались за наличность компаниями и предпринимателям. Выручка исчислялась десятками миллионов. Сейчас в офисах компании в Астрахани проводят обыски, изымаются документы.

В Каспийскую столицу Руслан Арашуков попал в августе 2018 года. До этого трудился в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», а туда перешел работать из ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». В газовой отрасли 11 лет, есть с 22 лет. У него есть благодарности от «Газпрома», почетные грамоты от "Газпром межрегионгаз", от Генерального прокурора РФ, от Следственного Комитета РФ.

Руслану Арашукова 32 года, он женат. Воспитывает 4 сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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