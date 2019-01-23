«Простояла 70 лет, простоит еще столько же»: строители укрепили главную лестницу набережной Волгограда

Любимая прогулочная зона волгоградцев и гостей города – центральная набережная – скрыта за забором еще с середины июля прошлого года. Как только закончился ЧМ-2018 и фанфест, строители приступили к реконструкции. Сегодня главная лестница набережной готова уже процентов на 70. И многие, особенно самые сложные работы выполнялись там, куда никогда не заглянут волгоградцы. А мы заглянули и посмотрели, как укрепили главную лестницу, чтобы она простояла еще как минимум столько же лет.

РОДНИК ПОД ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ

Под центральной лестницей набережной работы не меньше, чем снаружи. Ее устойчивость как раз и зависит от того, как она сохранится изнутри. За 70 лет использования часть железобетонных конструкций, скрытых от глаз горожан, начала рассыпаться. Чтобы ступени в один прекрасный момент не провалились, лестницу очень хорошо укрепили.

Продолжаются работы и в "подземелье".Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом подземелье темно и сыро даже в сильный мороз. Под разложенными на земле палетами стоит вода, которая не замерзает даже в минус 10. «Родник бьет», - объясняют строители.

Из-за постоянной влажности часть арматуры под землей подверглась коррозии, ее частично заменили на новую. Внутри все бетонные перекрытия отмыли и обработали цементным составом на полимерной основе. Но главное – под лестницей строители установили 10 огромных ферм – металлоконструкций, которые возьмут на себя часть нагрузки несущей балки. Каждая из них весит по 500 килограммов. Затаскивали их под лестницу на руках.

- Мы провели работы по усилению основных конструкций, по восстановлению бетонных плит, второстепенных балок, продолжаем монтаж ферм, армирование главных балок, - рассказывает подрядчик. – На каждую балку нагрузка было примерно 30 тонн. Теперь ее частично возьмут на себя фермы. 70 лет уже простояла простояла, простоит еще столько же!

Строители вернут на место старые гранитные ступени.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Снаружи тоже продолжается ремонт, и скоро строители вернут обратно все гранитные ступени, которые снимали, чтобы укрепить их основание. Заменят на новые только 2 ступеньки, которые разбились за годы использования. Их сделали из такого же гранита.

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ФОНАРЕЙ И РАРИТЕТНЫЕ СКАМЕЙКИ

По верхнему парку гулять сейчас удовольствия мало – там все сплошь покрыто льдом. Но те, кто время от времени сюда заходит, видели, что верхняя терраса уже практически готова. Подо льдом новая тротуарная плитка, вдоль пешеходных дорожек стоят 300 лавочек, и по всему парку установлено множество фонарей. Их несколько видов, отличаются они и высотой – от 1 до 4 метров. Часть, которые стоят на площадке вокруг фонтана, стилизованы под старые, вдоль пешеходных дорожек – более современный вариант. Как обещает подрядчик, уже совсем скоро завершится монтаж, и светильники осветят парк.

Фонари на площади у фонтана стилизованы под старые.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вдоль пешеходных дорожек - более современные фонари.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весной в парке уже можно будет посидеть на новеньких скамейках – современных и в ретростиле 50-х годов. Кроме того, несколько скамеек будут представлять собой артобъекты. Отличаются они не столько комфортом, сколько дизайнерским решением - они овальные. Тогда же, как только позволит погода, в парке начнут высаживать деревья и откроют пруд.

Для верхней террасы уже завезли малые архитектурные формы и такие оригинальные скамейки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Скамейки и урны уже стоят. Их освободят от пленки к окончанию работ.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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