Куда пойти в Волгограде: День студента и фестивали короткометражек, День снега и фэнтези-квест

На этой неделе детей и взрослых в Волгограде ждут спектакли, концерты, интересные выставки и специальные программы с мастер-классами. Отметим День студента, День снега и даже День средневековья. Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть в Волгограде с ребенком, друзьями и всей семьей с 23 по 30 января 2019 года.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Татьянин день, или День российского студенчества, отмечают 25 января. В каждом вузе - свои традиции и праздничные события. Как всегда, всех обладателей студенческой зачетки ждут скидки в магазинах и кафе, бесплатный вход на каток и в музеи.

Гала-концерт фестиваля творчества студентов «Акварель талантов» пройдет в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» 25 января в 16.00. В программе лучшие исполнители и коллективы в номинациях - вокал, танец, оригинальные литературные, театральные, цирковые номера и настоящий фейерверк студенческих талантов.

Впервые в Волгограде турнир по игре «Что? Где? Когда?» устроят в электричке. Такой вот оригинальный способ отметить День студента придумали для любителей умных игр. Первый интеллектуальный поезд отправится 25 января в 10.30 от станции Волгоград-1 до аэропорта и обратно. Приглашают на турнир на Кубок РЖД «Скорый интеллектуальный» восемь команд из шести человек от 14 до 30 лет.

Интерактивный парк «Россия - моя история» проводит сразу две студенческие акции «Татьянин день» и «Зачетка на отлично». 25 января бесплатно в музей пустят всех обладательниц имени Татьяна. Также весь день 25 и 26 января бесплатный вход для студентов очной формы обучения и школьников. А тех, кто сдал эту зимнюю сессию на «отлично», мультимедийный комплекс наградит пригласительным на все выставки в любое удобное время в 2019 году. Принести зачетку на показ нужно также 25 или 26 января. А с 27 января по 10 февраля студенты могут посмотреть экспозиции по льготному билету - 100 рублей на все четыре выставки.

К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января, в День полного снятия советскими войсками блокады Ленинграда, интерактивный музей «Россия - моя история» бесплатно покажет фильм Дмитрия Тюрина «Рубеж» от киностудии «КИТ». Главный герой фильма - успешный бизнесмен. Необъяснимым образом он переносится в 1941 год на знаменитый Невский пятачок.

Интерактивный парк «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 6.

27 января в 14.00. Вход свободный.

СНЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК

Из-за погоды День снега в Волгограде перенесли на 27 января. Большой спортивный зимний праздник на этот раз отметят в парк-клубе «Бобры» за Волгой.

В программе - зимние забавы и развлечения, шоу-программа, семейные эстафеты, конкурсы, викторины, катание на ватрушках, на катке, футбол на снегу и хоккей. Юные спортсмены устроят показательные выступления, заряд бодрости подарят наши олимпийские чемпионы. А самых активных участников Дня снега ждут медали, призы и подарки. Главное, чтобы погода не подвела и праздник не пришлось снова переносить.

Как доехать: 27 января в 9.00 от остановки площадь Ленина (у памятника) отправится бесплатный автобус в парк-клуб «Бобры».

Парк-клуб «Бобры». 27 января, регистрация - в 9.30, начало в 10.30. Вход свободный.

Айда на горку!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

Горьковка в воскресенье приглашает волгоградцев на программу российских фильмов в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино - 2018».

В 12.00 - семейная программа «Отцы и дети» (14+); в 14.00 - программа «Экранизации» (12+), в 16.00 - «Фестивальные хиты. Один против всех» (14+).

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, цокольный этаж, кинозал, т. (8442) 33-20-21.

27 января в 12.00, 14.00 и 16.00. Вход свободный.

Кадр из фильма "Девочка и дерево желаний".

NORDIC SHORTS 2019

Пять игровых и один документальный короткометражный фильм увидят волгоградцы в программе Nordic Shorts. В программе фильмы, основанные на личных историях и опыте режиссеров, работающих с национальной идентичностью, юмором и эстетикой скандинавских стран.

Фильмы покажут на шведском, финском, норвежском, английском и французском языках с русскими субтитрами.

Креативное пространство «Икра», наб. 62-й Армии, 6.

26 января в 17.00. Билеты: 250 руб., льготный - 200. 16+

Кадр из фильма "Тигр".

ДЕНЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Квест в подземелье, концерт-застолье, мастер-класс сражения на мечах и костюмированное дефиле ждет юных волгоградцев в молодежной библиотеке в воскресенье в День средневековья. Задача участников квеста - обхитрить коварную богиню Тьмы, разгадать загадки, найти ключ и выбраться из подземелья. А после всех пригласят на застолье, где можно поучаствовать в турнире на мечах, обучиться танцу средневекового бала, помузицировать и сфотографироваться с героями средневековья. Продолжат праздник настольные игры и старинные байки.

Молодежная библиотека, ул. Череповецкая, 1.

27 января в 16.00. Вход свободный.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И ГЕОГРАФИЯ

ВолГУ проведет образовательные программы для школьников в Волгоградском планетарии и музее «Россия - моя история». 26 января в музее в пойме пройдет открытая лекция «Языки мира и мир языка», где расскажут об особенностях разных языков. В этот же день, а также 9 февраля любителей географии из 8 - 10-х классов приглашают в планетарий на геоквест «Игра разума». Придется заранее записаться по телефону 8-937-734-60-62.

Интерактивный музей «Россия - моя история». 26 января в 14.00.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14. 26 января в 12.00.

ТАЙНЫ ШЕДЕВРОВ И ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ

Музей Машкова продолжает занимательные и познавательные мастер-классы, лекции и занятия для детей. На этой неделе в расписании

в музее на пр. Ленина, 21:

23 января в 18.00 - лекция Ольги Малковой «Азбука стилей. Здание, стиль, эпоха» из серии «Прочитай город».

26 января в 12.00 - авторская пешеходная экскурсия по улице Мира с краеведом Романом Шкодой .

26 января в 14.00 - интерактивный лекторий «Тайны шедевров»: русский фарфор пушкинского времени.

30 января в 18.00 - лекция к.ф.н. Фатимы Нагой «Философия «Большого дерева».

в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37:

26 января в 16.00 - «Русский музей: виртуальный филиал». «Народный костюм». 7+

26 января в 17.00 - мастер-класс по живописи «Субботние лаборатории от Бориса Чепкасова».

27 января в 11.00 - детский день «Татьяна - домосторительница»: игры, конкурсы, загадки, мастер-класс.

31 января в 18.00 - концерт Жанны Поповой «А снег идет».

Возможны изменения в программе.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21; ул. Чуйкова, 37, т.: (8442) 38-59-15, 38-24-44, 24-16-79.

Цирк

ОСТРОВ СОКРОВИЩ: ЦИРК НА ВОДЕ

Раз в год в Волгоград приезжает цирк на воде, а манеж превращается в огромный бассейн с 15-метровыми фонтанами, каскадами водопадов и захватывающей воображение игрой света. На этот раз зрители увидят новую грандиозную программу «Остров сокровищ». Гастроли продлятся с 26 января по 24 февраля.

В программе - настоящая фантастическая феерия, номера акробатов, жонглеров, потрясающая клоунада и «Морская идиллия» с калифорнийскими морскими львами под руководством молодой дрессировщицы Гаянэ Мартиросян. Этот номер - изюминка программы. Ведь по команде Гаянэ животные разгуливают по манежу, делают стойку, крутят мяч и подают голос, все это - под музыку. Будет и еще много других интересных и красивых номеров.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74.

26 и 27 января в 12.00. Билеты: от 500 до 1200 руб., дети до 3 лет - бесплатно (без места).

Гастроли продлятся с 26 января по 24 февраля. Фото: госцирк

Спорт

КУБОК СТАЛИНГРАДА

Всероссийские соревнования по легкой атлетике пройдут в Волгограде 27 января. Чтобы сразиться за Кубок Сталинграда, приедут к нам самые титулованные атлеты и самые перспективные спортсмены. Они выступят в прыжке в высоту, тройном прыжке, беге на 60, 400 и 1500 метров. Любителей спорта ждет немало приятных сюрпризов, спортивный азарт, развлекательная программа и розыгрыш призов.

Среди участников соревнований в прыжковом секторе - двукратная чемпионка мира, победительница «Бриллиантовой лиги» Мария Ласицкене, которая уже лидирует в мировом сезоне с результатом 2,03 метра. У мужчин-высотников звездой дня будет олимпийский чемпион Иван Ухов. В тройном прыжке ждут результат юной звездочки - волгоградки Валентины Косолаповой. На беговую дорожку выйдет трехкратная чемпионка мира волгоградка Антонина Кривошапка.

Манеж ВГАФК, пр. Ленина, 78.

Открытие 27 января в 15.30. Вход свободный.

Детям

«У ЗИМ БЫВАЮТ ИМЕНА»

В субботу ребят приглашают на детскую музыкально-игровую программу под названием «У зим бывают имена». Артисты проекта «Синий троллейбус» и дуэт «Эл», солисты ансамбля «Исток» и театр эстрадной песни «Ассорти» споют лучшие песни. К тому же юные зрители узнают что-то новое о каждом из месяцев зимы, а сама Зимушка-зима подготовила игры, конкурсы и подарки.

Волгоградконцерт, ул.Чуйкова, 4а, т.: (8442) 50-50-09, 8-961-063-48-44. 26 января в 16.00.

Выставки

«ИСТОРИЯ ВОЛГОГРАДА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ»

Проект «Двенадцать» запускает в юбилейный год «Старая Сарепта». Старт - 24 января, в этот день в музее откроется выставка местных художников. Продлится она месяц, как и остальные выставки проекта. А каждую субботу в 12.00 посетителей ждет уникальная экскурсия. В январе «Историю Волгограда глазами художников» расскажут 22 картины мастеров, среди которых Лев Крылов, Георгий Печенников, Марина Белова и другие живописцы.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

Открытие 24 января.

Проект откроет выставка волгоградских художников. Фото: ВМИИ

Театр

«ТЕНЬ ДРАКОНА»

Спектакль «Тень дракона» по мотивам произведения Евгения Шварца покажет театр духовно-нравственного сюжета «Миргород». Каждый год Дракон выбирает самую прекрасную девушку и уносит ее в свое логово. Так продолжается 400 лет, и люди привыкли к страху. Но вот появляется странствующий рыцарь Ланселот, который влюбляется в девушку - очередную жертву Дракона.

Интерактивный музей «Россия - моя история».

25 января в 16.00. Вход свободный. Предварительная запись - (8442) 97-91-81, 97-91-88.

"Тень дракона". Фото: Волгоградская епархия.

«КОММУНАЛКА»

В Казачьем театре в пятницу - легкий, смешной, музыкальный спектакль по произведениям Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Он, как и настоящая «Коммуналка», строится из ряда самостоятельных по сюжету картин, объединяемых общей идеей и музыкой, возвращающей зрителя к песням знаменитого Александра Вертинского из золотого фонда русского шансона; оригинальной сценографией и особым эмоциональным тонусом.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

25 января в 18.30. Билеты: от 150 руб. 18+

"Коммуналка". Фото: Казачий театр

«КАРМЕН» НА ФРАНЦУЗСКОМ

Царицынская опера в год театра представит зрителям грандиозную премьеру - оперу Жоржа Бизе «Кармен». Услышат бессмертное творение зрители на французском языке, а поставил новое прочтение на сцене театра режиссер из Вены Григ Скоморовски. Публику ждут необычные костюмы, световые и цветовые спецэффекты и декорации.

- Это не ремейк и не обновленный вариант, великолепная опера «Кармен» на языке оригинала, без купюр и сокращений, - отмечает директор Царицынской оперы Леонид Пикман.

Еще один сюрприз для зрителей - премьера «Кармен» 30 января пройдет с участием солиста Мариинского театра Дмитрия Демидчика.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

Премьера! 30 и 31 января в 18.30. Билеты: 300 - 1500 руб. 12+

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Концерт

ТЫСЯЧА И ОДНА ФЛЕЙТА: ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

Органный концерт Волгоградской филармонии «Тысяча и одна флейта» посвящен одному из самых гармоничных инструментальных союзов в музыке - дуэту флейты и органа. В программе - сочинения знаменитых композиторов разных национальных школ и эпох и концертирующих исполнителей, чьи транскрипции для органа и флейты представляют собой настоящий апофеоз монументализма и изящества. Произведения Баха, Пуленка, Гуриди, Борна, Бове и Боллинга волгоградцы услышат в исполнении великолепного дуэта - лауреатов международных конкурсов Антона Паисова (флейта) и Олеси Кравченко (орган).

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

25 января в 18.30. Билеты: 200 - 600 руб. 0+

Солисты - Антон Паисов (флейта) и Олеся Кравченко (орган). фото: афиша

БРАМС + ЧАЙКОВСКИЙ

Волгоградский академический симфонический оркестр, дирижер Андрей Аниханов и солист Максим Федотов (скрипка, Москва) представят симфонические шедевры отечественной и зарубежной музыки ХIХ века. В программе прозвучат сочинения выдающихся представителей немецкого и русского романтизма - концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и симфония «Манфред» Петра Ильича Чайковского.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

27 января в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб. 0+

Европейская пресса назвала Максима Федотова "Русским Паганини". Фото: Афиша

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

В немецкой кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» в субботу состоится концерт органной музыки «Зимняя сказка». Солировать в этот вечер будет лауреат международных конкурсов, ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб. В программе - путешествие в зимнюю сказку по новогодним и рождественским произведениям Баха, Пахельбеля, Вальтера, Моцарта и других композиторов, а также авторские аранжировки самой органистки на мелодии Баха, сюиты в старинном стиле и сочинения композиторов эпохи барокко.

А перед концертом в 16.30 гости смогут отправиться на обзорную экскурсию по Сарепте.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 26 января в 18.00.

Солировать будет ведущая органистка Саратова Наталья Гольфарб. Фото: афиша

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН В ЦАРИЦЫНЕ»

Краеведческий музей приглашает на интерактивную экскурсию «Музыкальный салон в Царицыне», где гостей познакомят с редкими музыкальными инструментами и историями из жизни музыкального Царицына. Так как откроется салон в Татьянин день, то всем Татьянам - вход свободный.

Краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, т.: (8442)38-84-39, 38-04-54. 25 января в 14.00.