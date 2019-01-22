В районах Волгоградской области регоператор подключил коммерсантов и МУПы к вывозу мусора

Постепенно ситуация с вывозом мусора в Волгоградской области налаживается. Может не так быстро, как хотелось бы, но проблема решается. Свалок во дворах остается все меньше.

- По состоянию на 21 января только по Волгограду работает уже 86 мусоровозов, в 1,4 раза увеличено количество контейнеров — с 4208 до 5943 штук, на 40% — с 52 до 70 — выросло число маршрутов. Кроме того, за последние три недели дополнительно приняты 50 водителей и 15 грузчиков - на маршруты выходят 175 и 83 рабочих соответственно, - отчитываются в ООО «Управление отходами — Волгоград».

В области ситуация несколько сложнее. Чтобы не допустить окончательного коллапса, регоператор заключил договора с муниципальными предприятиями в районах и коммерческими структурами, которые помогают вывозить мусор и ликвидировать уже накопленные свалки.

Например, в Городищенском районе к работе подключили два МУПа и частного перевозчика.

- Не скрою, что в первые дни нового года в связи с праздниками и увеличением количества отходов на территории района возникла достаточно сложная ситуация. Губернатор поставил задачу помочь регоператору и недопустить накопления мусора. Мы оказали содействие, привлекли дополнительную технику. Запущена диспетчерская служба, которая отслеживает ситуацию. Сотрудники администрации вместе со специалистами местных поселений мониторят ситуацию: с площадками, с вывозом, с соблюдением графиков. Проблемы еще остаются, нельзя сказать, что вопрос закрыт. Но до конца недели закроем самые болевые точки и перейдем уже к плановой системной работе по вывозу, - уверяет глава Городищенского района Волгоградской области Эдуард Кривов.

Напомним, с 1 января 2019 года по всей России начала работу новая система обращения с ТКО. В Волгоградской области ответственным за вывоз мусора стало ООО «Управление отходами — Волгоград». Правда, компания оказалась не готова к праздничному авралу с отходами, и область едва не захлебнулась в мусоре. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал в оперативном порядке решить проблему и поручил всем главам районов подключиться к этой работе.

- К 1 февраля стабилизировать работу по обращению с ТКО, до 15 февраля - полностью организовать логистику, до 30 марта - в полном объеме обеспечить наличие техники и оборудования, - потребовал губернатор.

В ООО «Управление отходами - Волгоград» уже заверяют, что ситуация под контролем:

- Строим графики, чтобы охватить всю область. В каждом районе уже есть инспектор, который контролирует ситуацию. Налажена обратная связь с жителями: диспетчерская служба принимает звонки и по каждой жалобе принимаются меры. Результаты уже говорят, что мы действуем правильно.

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