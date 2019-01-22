Спасал, как учили на уроках ОБЖ: 15-летний Сабир вытащил провалившегося под лед школьника

15-летний Сабир Тявин вряд ли думал о славе и наградах, когда вытаскивал шестиклассника из ледяной воды. Даже когда спасенный Семен захотел поделиться со всеми «новостью»,попросил его не болтать – спас и спас. Но о поступке смелого астраханца узнали и теперь он обладатель часов, полученных из рук губернатора. А в школе про него сделали «боевой листок».

Все случилось 29 декабря, в первый день каникул. Сабир отправился кататься на местную реку. Держался возле берега, лед был еще не очень крепким. Вместе с ним там оказался и шестиклассник. Мальчишке родители в честь окончания полугодия подарили новые коньки, и он очень хотел опробовать их. Но возле берега были торосы, так что 11-летний паренек покатился дальше. Сначала лед предательски хрустнул под одной ногой, затем и вторая стала погружаться в воду. Через несколько минут он погрузился в ледяную реку по пояс. Течение тянуло его вниз.

Барахтающегося школьника увидел Сабир. Но не стал сломя голову бежать к образовавшему проему. Он вспомнил недавние уроки ОБЖ, где учитель рассказывал о правилах спасения на воде. Так что девятиклассник на животе подполз к полынье, уперся коньком и схватил Семена за руку. Потихоньку он вытянул испуганного мальчишку на лед.

Родителям о ЧП рассказывать не стали. Правда, спасенный не удержался и поделился с друзьями. Уже в новом учебном году через «сарафанное радио» информация дошла и до учителей. Вскоре история разлетелась по соцсетям.

- Сабир - хороший мальчишка, - говорит директор школы №53 Татьяна Волынкина. - Спокойный, добрый. Правда, в учебе отстает. Воспитывает его мама. Семья живет очень скромно – у подростка в этом возрасте даже сотового нет. Но он и не требует от матери. Понимает, что не по карману. Но я заметила, чем скромнее живет семья, тем отзывчивей, неравнодушней дети. Ведь Сабир не хотел ничего рассказывать, считал, что по-другому никто бы не поступил.

Мальчика с мамой пригласили к губернатору. Фото: Вадим Матасов

Мальчика с мамой пригласили к губернатору – чиновники тоже узнали об этой истории. Сергей Морозов поблагодарил женщину и ее сына. Парнишке достались красивые часы. Обещали отметить героя и сотрудники МЧС за отвагу и грамотность при спасении человека.