2019-01-21T11:03:50+03:00
Общество

Эксперты одобрили строительство объекта «Солеотвал и шламохранилище»

Складирование отходов на Гремячинском ГОКе производится в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Проектная документация объекта «Солеотвал и шламохранилище» Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», получила положительное заключение экспертной комиссии государственной экологический экспертизы.

Солеотвал и шламохранилище обеспечивают складирование породы от проходки шахтных стволов и выработок околостовольного двора, а также твердых галитовых отходов и жидких глинисто-солевых шламов.

Для защиты от попадания внешних поверхностных вод и недопущения разлива рассола во внешнюю окружающую среду все части солеотвала и шламохранилища оконтурены дамбами. Площадки складирования породы и отходов покрыты противофильтрационным экраном на основе однослойной полимерной геомембраны. Экран уложен по всей площади солеотвала, шламохранилища и под разделительной дамбой. На внутреннем откосе ограждающих дамб уложена текстурированная геомембрана с повышенным коэффициентом шероховатости. Сверху на экран насыпан защитный слой из грунта толщиной 0,5 метра. Эта технология позволяет создать надежную защитную зону для предотвращения растекания рассола.

Экспертная комиссия Управления Росприроднадзора по Волгоградской области установила, что документы, обосновывающие хозяйственную деятельность солеотвала и шламохранилища, соответствуют экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Прогнозируемое воздействие при реализации намечаемой деятельности по эксплуатации солеотвала и шламохранилища на окружающую среду считается допустимым.

Внедрение современных природоохранных технологий на Гремячинском ГОКе осуществляется в рамках реализации политики «ЕвроХим-ВолгаКалия» по улучшению экологической обстановки и снижению негативного влияния промышленного производства на окружающую среду.

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