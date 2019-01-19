2019-01-19T15:55:42+03:00
Происшествия

В Волгограде экстренно посадили самолет, летевший из Москвы в Дубай

Сразу пятеро пассажиров на борту пожаловались на плохое самочувствие
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Уральские авиалинии.Фото с сайта Уральские авиалинии.
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Минимум для троих россиян, которые решили на Крещенские праздники отправиться в теплые Объединенные Арабские Эмираты, отпуск закончился в Волгограде, так и не начавшись. Дело в том, что самолет, на котором они летели из Москвы в Дубай, совершил экстренную посадку в нашем городе-герое. Говорят, всему виной массовое недомогание на борту авиалайнера.

- Действительно утром 19 января с диспетчером волгоградского аэропорта связался пилот самолета «Уральские авиалинии», который направлялся из Домодедово в Дубай, и запросил экстренную посадку. Причина - плохое самочувствие пассажиров на борту, - подтвердила «КП-Волгоград» информацию о ЧП пресс-секретарь волгоградского аэропорта анастасия Голодова. - В 7.23 борт приземлился в аэропорту Волгограда.

К этому моменту самолет уже ждали на земле три бригады скорой медицинской помощи, включая реанимационную. Врачи осмотрели всех пассажиров, находившихся на борту. Всего пятеро жаловались на самочувствие.

Как рассказали "КП-Волгоград" в облздраве, одного пациента отвезли в больницу скорой медицинской помощи №25. Там специалисты провели осмотр и диагностику, показаний для экстренной госпитализации не нашли. Пассажир отправился обратно в аэропорт. Также четырем пассажирам, включая 9-летнего ребенка, помощь врачи оказали на месте.

Трое из них после осмотра решили продолжить полет. Двое - супружеская пара - отказались лететь дальше. Также в Волгограде принудительно высадили одну из пассажирок, которая была в нетрезвом виде и вела себя агрессивно.

Уже через два часа - в 9.23 - самолет отправился дальше по запланированному маршруту.

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