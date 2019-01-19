На Набережной Волгограда сотни горожан собрались на торжество водосвятия

Утром 19 января православные волгоградцы стали собираться у купелей, чтобы стать свидетелями водосвятия. К обеду подтянулись христиане и на Центральную набережную, где чин освящения воды возглавил новый митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Крестный ход, который обычно следовал священному обряду, в этом году в центре Волгограда решили не проводить. Тротуары набережной, как впрочем, и весь город, покрыты льдом, поэтому решили в этот раз немного отойти от традиции. Но в остальном все было подготовлено, как полагается.

Митрополит Феодор освятил воду, выпустил в небо белых голубей и благословил присутствующих.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Митрополит Феодор освятил воду, выпустил в небо белых голубей и благословил присутствующих.

В Волгограде на Набережной прошел чин освящения воды.

Для желающих совершить омовение в крещенской воде на Центральной набережной установили деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом - натопленные палатки, где волгоградцы могут согреться после купания.

Желающих окунуться было предостаточно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

За процессом постоянно следят и сотрудники МЧС и медики «скорой» помощи, и полиция. Нетрезвых, к слову, не пускают.

Желающих окунуться в Волге на Набережной, надо сказать, было не так много. Большинство все же предпочитают совершать омовения накануне вечером - 18 января. Но и сегодня у купели собрались и совсем юные барышни, и достаточно пожилые люди.

За процессом омовения следили и спасатели, и медики.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот единственным из чиновников, кто пришел сегодня на Набережную, оказался мэр Волгограда Андрей Косолапов. Но окунаться не стал. поприсутсвовал на молебне и ушел вместе с митрополитом Феодором.