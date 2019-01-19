Рано утром и частично: волгоградцы увидят лунное затмение

Если вы любите смотреть на небо и наблюдать за звездами, то 21 января вам обязательно надо проснуться пораньше и увидеть удивительное астрономическое явление - полное лунное затмение. В NASA его называют total lunar eclipse.

Впрочем, как уверяют сотрудники Волгоградского Планетария, само по себе это явление не столь уж и редкое. Однако, грядущее выйдет за рамки обычного. Ведь в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна. То затмение спутника произойдет как раз в тот момент, когда он будет находиться максимально близко к Земле.

- Луна будет располагаться в границах созвездия Рака. Полутеневая фаза начнётся в 6 часов 36 минут утра и обычным глазом практически не видна. Начало частного затмения - в 7 часов 33 минуты: левый бок Луны заметно потемнеет. К 8 часам 41 минуте весь спутник Земли скроется в оранжево-коричневой тени нашей планеты. Однако почти в это же время взойдёт Солнце и Луна уйдёт под горизонт. Таким образом, в Волгограде затмение можно будет увидеть до самого начала полной фазы - очень низко над горизонтом на светлеющем небосводе. И главное, только при наличии достаточно ясного неба, - поясняют «КП-Волгоград» в Планетарии.

Во всей красе это лунное затмение можно увидеть из Северной и Южной Америки, Великобритании и Гренландии, а в России - на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Но волгоградцам не стоит расстраиваться: 2019-й год весь будет насыщен удивительными астрономическими событиями. Среди них будут и более «яркие»: например, частное лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля, а прохождение Меркурия по диску Солнца 11 ноября.