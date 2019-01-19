2019-01-19T11:04:11+03:00
Происшествия

В Астрахани полицейский на машине ДПС стал виновником аварии

Предполагают, что страж порядка был нетрезв
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы ВК "Аварии Астрахани"Фото группы ВК "Аварии Астрахани"
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Обычно, гаишники приезжают на место аварии уже по факту, а вот в Астрахани вечером 18 января полицейский оказался сам участником ДТП. В Трусовском районе по дороге на выезде из города машина ДПС протаранила иномарку. Да-да, мы не опечатались: именно сотрудник полиции стал виновником столкновения. Аварию тут же зафиксировали на камеры очевидцы случившегося, и выложили свидетельства в соцсети. Более того, люди уверяли, что страж порядка находился за рулем в нетрезвом состоянии. Информация быстро разлетелась по городу. И уже утром 19 января на сайте ГУ МВД по Астраханской области появилось сообщение о том, что начальник регионального ведомства Александр Мешков назначил служебную проверку по факту ДТП с участием полицейского.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего. Уже установлено, что авария произошла из-за того, что служебное авто «Тойота «Камри» под управлением сотрудника отдела полиции №1 УМВД Астрахани, выехала на встречную полосу, - признаются в региональном Главке. С уточнением -«полицейский в момент аварии не находился при исполнении служебных обязанностей».

Но именно машина ДПС на «встречке» лоб в лоб врезалась в «Ниссан Альмера». К счастью, обошлось без жертв. В больницу с легкими травмами обратились два пассажира пострадавшей иномарки, 41-летний водитель отделался испугом.

- Водителей обоих авто тут же отправили на медосвидетельствование. Если вдруг подтвердится, что сотрудник полиции был за рулем в нетрезвом состоянии, будет принято решение о степени его ответственности и его непосредственных руководителей, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - уверяют в ГУ МВД по региону.

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