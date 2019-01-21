Мама пострадавшей в теракте Оли Иваненко: После статьи в "Комсомолке" о нас снова вспомнили врачи

- Я хотела вам сама позвонить, поблагодарить, но потеряла ваш номер. Спасибо за статью! - голос Ирины Иваненко звучит намного радостнее, чем в момент нашего прошлого разговора. В декабре мы разговаривали с женщиной о ее дочери Ольге, вспоминали теракты 2013-го, которые перевернули всю жизнь семьи Иваненко. Спустя 5 лет мама призналась, что про их семью все забыли. Восстановлением здоровья дочери Ольги занимается она одна.

ПРОПИСАЛИ МОРЕ

От взрыва, который смертник смертник устроил на железнодорожном вокзале Волгограда, Оля получила тяжелейшие травмы: осколок угодил прямо в ребро, раздробил его, затем отрекошетил в легкое. Получилось так, что ребро буквально спасало девочке жизнь, смягчив смертельный удар. Тогда еще девятилетняя Оля проходила лечение в Волгограде и Москве. Ей «ушили» поврежденное легкое, но от операции остался след – шрам от спины до груди. Дали инвалидность, а через год сняли. Врачи сказали: по показаниям здоровья не подходите, но оставили уйму рекомендаций – регулярно проходить реабилитацию, обязательно дважды в год возить на море.

- Одно море стоит 60 тысяч за эти пару поездок. На что я, мать-одиночка, которая воспитывает двух детей, буду ее возить? – разводит руками Ирина Иваненко. – Хотя бы дали путевку раз в год не в летний сезон, а в любой другой. Мне бы хотелось получать помощь от государства, все-таки мой ребенок пострадал в теракте.

Все пять лет мама на своих плечах тянет эти проблемы, получая зарплату всего в двадцать тысяч. Благо, отец оплачивает поездки на море. Но после публикации в «Комсомолке» все сдвинулось с мертвой точки.

НАС ПОЗВАЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ

- Спустя день после вашей статьи мне позвонил главврач «Волгоградской областной детской клинической больницы». Светлана Анатольевна предложила нам пройти полное обследование, чтобы определить, насколько сейчас нарушены функции организма. Бесплатно в условиях стационара нам оказывают помощь, - делится радостной новостью Ирина.

До этого мама Оли признавалась – руки опустились, нет сил что-то доказывать, поэтому лишение инвалидности приняли как данность. Теперь процесс запущен. Девочка уже прошла многих врачей: пульманолог, невролог, эндокринолог, кардиолог. О результатах говорить рано, но предварительно со здоровьем не все так плохо.

- Я сразу обозначила: у меня нет цели вернуть инвалидность. Есть цель убрать длинный шрам от спины до груди, который остался у Олечки. Все-таки девочка, это безобразие меня как маму очень огорчает. Средств на это нет.

Оля активно занимается театральной деятельностью, рассказывает стихи и поет.

- Преподаватель сказал, ей не хватает дыхания. Все-таки в театре все происходит эмоционально. Я не могу точно сказать, из-за чего: волнение или ушитое легкое. Обследование поможет это понять. Еще в последнее время Оля часто жалуется на головную боль, головокружение, у нее заходится дыхание и в том числе при физической нагрузке. Кстати, от физкультуры она не освобождена. А еще, и это точно после теракта, после каждого приема пищи она сильно икает. Наш врач Исайкин Денис из «Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7» сказал, может из-за диафрагмы, - вздыхает Ирина.

В психологическом плане Оля очень позитивная.

- С ней много работали психологи. И моя дочь даже больше меня оберегает от негативных мыслей. Как мне сказали, дети быстрее восстанавливаются и стараются забыть. Конечно, вспоминать теракт Оля не любит и всегда говорит, что надо жить настоящим.

Напомним, Оля Иваненко, которой в 2013 году было всего девять лет, вместе с братом и родителями 29 декабря случайно оказались на вокзале – зашли поменять билет главе семейства. В результате мощного взрыва пострадали все, но больше всех досталось Оленьке.

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