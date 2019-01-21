Как одна астраханская бабушка заставила заняться разбитой дорогой на селе

В выходные на всех столбах села Капустин Яр появились листовки. Автор призвал жителей села собраться 29 января для пикета и перекрытия федеральной дороги «Волгоград-Астрахань». Повод для митинга - самый больной для жителей Капустина Яра. По центральной улице невозможно проехать из-за ям. Сюда отказываются ездить таксисты, и даже общественный транспорт.

«У каждой семьи есть дети, пожилые люди, которые когда-нибудь не смогут дождаться скорой медицинской помощи». По словам автора листовки, деньги на дорогу выделяли, но на них отремонтировали другую улицу, а часть средств испарилась.

Капустиноярцы листовку читали, мысленно соглашались с написанным, а некоторые даже подумывали пойти на митинг – так «достала» их эта дорога. Но собрание не состоится. Дорогу все-таки сделают. И все благодаря активной пенсионерке.

Автором воззвания оказалась Лидия Зеленская, местная активистка. Она составила текст, распечатала на принтере несколько десяток листовок, которые дочь расклеила по всему селу.

- Эта дорога действительно в ужасном состоянии, - говорит заместитель главы администрации Ахтубинского района Заур Гаджиев. - Ее собирались ремонтировать в прошлом году, выделили деньги. Но затем наверху решили забрать ее из муниципальной собственности в федеральную. Поэтому запланированные на нее деньги потратили на ремонт других дорог. Но на днях (после появления листовок - ред.) ее решили включить в перечень ремонтируемых в 2019 году объектов. Когда погодные условия позволят, на нее приедут дорожники. А пока огромную яму засыпали песком, чтобы можно было проехать. Пенсионерка к нам приходила, мы с ней беседовали. Рассказали, что дорогу сделаем. А вот если бы она все-таки собрала митинг, ее бы арестовали за несанкционированную акцию. Благо обошлось.

Но бабушка своего добилась. Привлекла внимание, а значит, ближе к весне, асфальт все же заменят. Ну и под статью уголовного кодекса пенсионерка теперь не попадет. Правда, такой метод воздействия врряд ли можно считать универсальным.